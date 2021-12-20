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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة البرلمان تناقش مشروع قانون المجلس الصحي المصري.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا غدا الثلاثاء ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالمجلس الصحي المصري.

وكشف الدكتور أشرف حاتم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون يتضمن إحلال المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت الدعوة لوزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات ومن بينهم الدكتور حسين خالد، والدكتور عادل العدوى وغيرهم من أصحاب العلم.

ووفقا لمشروع قانون المجلس الصحى المصرى، ينشأ للمجلس  هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية ، وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.

و يختص المجلس الصحي المصري، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

كما يتضمن  وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية و مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.

ويشتمل  مشروع القانون على عدد من الأهداف أبرزها يهدف إلي تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

كما يتضمن  رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.ئ

وكشف الدكتور أشرف حاتم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون يتضمن إحلال المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت الدعوة لوزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات ومن بينهم الدكتور حسين خالد، والدكتور عادل العدوى وغيرهم من أصحاب العلم.

ووفقا لمشروع قانون المجلس الصحى المصرى، ينشأ للمجلس  هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية ، وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.

و يختص المجلس الصحي المصري، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

كما يتضمن  وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية و مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.

ويشتمل  مشروع القانون على عدد من الأهداف أبرزها يهدف إلي تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

كما يتضمن  رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

لجنة الصحة بمجلس النواب المجلس الصحي المصري رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون المجلس الصحى المصرى التدريب الطبي

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