اليمن واليونسيف يبحثان سبل التعاون والشراكة لتشغيل حقول المياه

بحث وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي مع مدير مكتب اليونيسيف تشارلز نزوكي، خطط ومشاريع الوزارة لعام 2022، وسبل التعاون والشراكة لتنفيذها وتشغيل حقول المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي.



وأكد الشرجبي - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد"، على أهمية توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل حقول المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي، والعمل على خطة للتوسع في إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية لتشغيلها قبل رفع الدعم عن الديزل لتجنب خروجها المفاجيء عن الخدمة، وتوقف الضخ في العديد من المدن، وهو ما سينعكس على الاستقرار وسبل العيش للمواطنين وانتشار الأمراض والأوبئة.



وأشار إلى أن البناء المؤسسي جزء رئيسي من أهداف المنح والمساعدات التي يقدمها المانحون لليمن، ولا تقل أهمية عن تنفيذ المشروعات حتى لا تصبح هذه المشروعات عديمة النفع وبلا جدوى، مؤكدا أهمية أن تعمل اليونيسيف بشفافية وحياد تام في كافة أنحاء البلاد، وأن لا تخضع للضغوط خارج آلية عملها في سبيل خدمة أطفال اليمن.



من جانبه، أكد مدير مكتب اليونيسيف في عدن بذل المنظمة الأممية لكافة الجهود من أجل مساعدة أطفال اليمن.. لافتا إلى أنه سيناقش مع مسؤولي اليونيسيف سبل دعم المشاريع المتعلقة بحياة الناس وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.