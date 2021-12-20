هل الوقوف تحت المطر يعالج الأمراض ولماذا فعله النبي؟

ثبت الأحاديث النبوية سنة الوقوف تحت المطر والتعرض للمطر، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحب المطر ويستبشر به، ويفرح لنزوله حتى يكشف عن جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، ليصيب من بركات نعمة الله تعالى.

وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى» رواه مسلم (898).

هذا الحديثُ يَصِفُ حالًا مِن أحوالِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كانَ يَفعلُه عندَ نُزولِ المطرِ مِن حيثُ تَعرُّضُه له؛ ليُبلِّلَ ثِيابَه ويُصيبَ جَسدَه؛ لأنَّ المطرَ عندَ نُزولِه يكونُ حديثَ عهدٍ برَبِّه.

معنى الحديث

«أَصابَنا ونحنُ مَع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مَطرٌ»، أي: هَطلَ المطرُ ونَزلَ ونَحنُ معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، «فحَسَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَوبَه، حتَّى أَصابَه منَ المطرِ»، أي: كَشَفَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعضَ بَدنِه حتَّى يُبلِّلَه ماءُ المطرِ النَّازلِ منَ السَّماءِ، «فقُلنا: يا رَسولَ اللهِ! لِمَ صَنعتَ هذا؟»، وهذا استِفهامٌ منَ الصَّحابةِ لِيعلَموا ويَتعلَّموا الحِكمةَ مِن فعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؛ لأنَّه فِعلٌ جَديدٌ منَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معَ نُزولِ المطرِ، وكُلُّ أَفعالِه سُنَّةٌ يُقتدَى بها، فَكان جَوابُه عنْ سُؤالِهم بتَعليلِه: «لأنَّه حديثُ عَهدٍ برَبِّه تَعالى»، أي: فَعلتُ الفِعلَ؛ لأنَّ المطرَ حَديثُ عَهدٍ بربِّه، أي: قَريبُ عَهدٍ بخَلقِ اللهِ إيَّاه.

وفي الحديثِ: كَشفُ البَدنِ غيرَ العورةِ عندَ نُزولِ المطَرِ لِيُصيبَ الجَسدَ، وفيه أيضًا: أنَّ المَفضولَ إذا رأَى منَ الفاضلِ شيئًا لا يَعرفُه أنْ يَسألَه عنهُ ليَعلمَه فيَعمَلَ به ويُعلِّمَه غيرَه.

فوائد ماء المطر لصحة الإنسان

تتعدد فوائد ماء المطر على صحة الانسان ومنها :

يحتوي على العديد من الفوائد لجسم الإنسان بسبب طبيعته وصفاته المختلفة عن الماء العاديّ؛ حيث إنّه مُقطّر ومطهّر ومعقّم، ويمكن استخدامه في مجالات عديدة ومنها المجال االطبيّ.

تطهير الجو؛ فإن ماء المطر ذو فاعليّة عالية جداً في تطهير الجو؛ وذلك لقدرته على تخليص الجو من الأتربة والغازات العالقة به عن طريق امتصاصها، وبالتالي يصبح الجو نقيّاً وغير ملوّث، ويحمي الإنسان من التعرّض لأمراض الجهاز التنفسيّ كالربو والتهاب القصبات الهوائيّة؛ نتيجةً لتنفّس الغبار والأتربة.

قادر على تجديد خلايا جسم الإنسان التالفة بشكل أكبر من الماء العاديّ، وكذلك منحه الطّاقة اللازمة للجسم والتي يحتاجها لإنجاز المهام اليوميّة.

مقاومة اضطرابات الجهاز العصبيّ؛ لقدرته على تهدئة الأعصاب، والتقليل من التوتّر.

تطهير جسم الإنسان، كما وردد في العديد من الآيات الكريمة ومنها قول الله عز وجل: «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ».

فوائد ماء المطر العامة

لماء المطر دور كبير في تحسين حياة الإنسان وتنشيط حركة تنقّله من منطقة إلى أخرى وترحاله؛ فعند هطوله على المناطق ذات الطابع الصحراوي يُحوّلها إلى أرض صالحة للزراعة وقابلة لاستقبال النّاس، وبالتالي ينتقل الكثير من الناس إلى العيش في هذه المناطق، وبشكل خاص الأشخاص الذين لا يعيشون في مكان ثابت، كالرعاة الذين يعتمدون على رعي الحيوانات بشكل رئيسي كمصدر للغذاء والأموال

