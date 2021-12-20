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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تساقط الثلوج والحرارة تحت الصفر.. الشتاء يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

الثلوج
الثلوج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (مروح -بلطيم- دمياط -بورسعيد )يصاحبها أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا.


ونوهت إلى  استمرار تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على الدلتا والوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى  يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن  تؤثر السحب الممطرة  على شمال سيناء مع الوقت.

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم ، انخفاضا ملحوظا وكبيرا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، لتسجل درجات الحرارة في 19 محافظة بالجمهورية تحت 10 درجات مئوية خلال ساعات الليل، يقابلها انخفاض درجات حرارة خلال ساعات النهار أيضا.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الأحوال الجوية، بالبلاد غدا تواصل تأثرها بموجة حالة عدم الاستقرار في الطقس الذي شهدتها معظم محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى من صباح  اليوم الأحد، والمتوقع أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية على معظم الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية، على البلاد تشهد موجة أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق بالسواحل الشمالية والدلتا وتحديدا ( مطروح - الإسكندرية - السلوم - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - الدقهلية) ومناطق من جنوب الدلتا أيضا ( الشرقية - الغربية - المنوفية)

وخلال ساعات الليل، تكون الأحوال الجوية، شديدة البرودة على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل في 19 محافظة ومدينة، كالتالي:
- ( القاهرة، طنطا، شبين الكوم، الفيوم، بني سويف، قنا، الأقصر، أبوسبمل، الوادي الجديد، سيوة) تكون الحرارة 7 درجات ليلا.
- ( رفح - دمنهور - إدفو) تسجل الحرارة 9 درجات ليلا. 
- ( السلوم - المنصورة - أسوان) تسجل الحرارة 8 درجات ليلا. 
- ( نخل) تسجل درجة واحدة ليلا. 
- ( سانت كاترين) تكون درجات الحرارة تحت الصفر وتسجل "سالب 1".

كشفت "إيمان شاكر" مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الأيام القادمة، قائلة:" بعض المحافظات ستسجل درجات حرارة تحت الصفر، مثل سانت كاترين ووسط سيناء، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر".

وأضافت  “منار شاكر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، فصل الشتاء لم يبدأ حتى الآن، ومازلنا نعيش أجواء فصل الخريف، متابعة: بداية من يوم الثلاثاء سيحدث استقرار في الأحوال الجوية بداية من الثلاثاء، وستبدأ سرعات الرياح وترتفع درجات الحرارة تدريجيا، لكن ستظل أقل من المعدلات حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن الأيام القادمة لن تشهد وجود للشبورة المائية، وحذرت من تجنب لمس أعمدة الإنارة وتوخي الحذر خاصة لقائدي المركبات.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح هامة للمواطنين، بضرورة اتباعها أثناء العواصف الرعدية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات القادمة.

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، مما يلي :
- الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات المعدنية. 
- ملامسة أعمدة الإنارة. 
- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية. 
- يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار. 
- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

الأرصاد السحب الممطرة رعدية السحب درجات الحرارة وسط سيناء حرارة تحت الصفر

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