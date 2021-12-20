انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 20-12-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 20 ديسمبر2021:

سعر طن حديد عز 15600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 15400 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 15300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 15100 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 15100 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.



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وانخفضت اسعار الاسمنت مقارنة بالأسبوع الماضي بشكل طفيف بمبالغ تتراوح بين 10 و 30 جنيه للطن بحسب الشركات .

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1050 جنيها للطن

أسمنت النصر 1020 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 945 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1030 جنيها للطن

أسمنت أسوان 950 جنيها للطن

أسمنت سيناء 990 جنيها للطن

أسمنت السويس 965 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1050 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1070 جنيه للطن

اسمنت العسكري بني سويف 990 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.