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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق..نشطاء يطلقون هاشتاج بغداد مدنية بعد هجوم الأحزاب الاسلامية على حفل محمد رمضان

صدى البلد

تصدر وسم "بغداد مدنية"، تريند العراق على منصة "تويتر"، بعدد كبير من التدوينات، والذي جاء بعد موجة رفض وسخط أثارتها جهات دينية وسياسية على حفل مثير للجدل أقيم بحدائق "السندباد لاند" شرقي العاصمة للفنان المصري محمد رمضان.

وكان الفنان محمد رمضان أحيا حفلاً فنياً بمدينة السندباد الترفيهية، الأسبوع الماضي، حضره جمهور غفير من معجبيه، إلا أنه لاقى انتقادات حادة من قبل مشايخ دين وأنصار أحزاب إسلامية، على خلفية ظهوره بقميص مفتوح.

وتضمن الوسم آلاف التغريدات، التي سلطت الضوء على رفض محاولات بعض الجهات التأثير على طبيعة بغداد المدنية وثقافتها، والتنديد بالتطرف الفكري الذي يفرض أفكاراً وآراء على الآخرين.

وشارك ناشطون وإعلاميون ومدونون على منصة تويتر برفع وسم "بغداد مدنية"، تأكيداً لهوية العاصمة الثقافية ومحاولات نزع ثوبها الأدبي والفني.

وكانت إدارة مدينة السندباد، أقامت خلال الأشهر الماضية عددا من الحفلات التي حضرها مطربون وفنانون عرب، بينهم اللبنانية إليسا، ضمن عقود وقعتها مع شركة مصرية.

وتظاهر خلال اليومين الماضيين، أنصار قوى إسلامية أمام مدينة "السندباد لاند"، مطالبين بأنهاء مظاهر الحفلات الغنائية التي تقيمها بين الحين والآخر بحدائقها.

وكان من المقرر أن يحيي الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائياً بحدائق السندباد خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الإدارة أعلنت تأجيل جميع حفلاتها لحين إشعار آخر.

وأعلنت شركة "سندباد لاند"، السبت، إلغاء جميع الحفلات، وإنهاء عقدها مع الشركة المصرية، التي تعاقدت معها على حفلات لعدد من النجوم.

وقالت الشركة في بيان، إنه "احتراما وتقديرا لكل مراجعنا الكرام واتفاقآ مع نهجنا الدائم الذي نلتزم به ولا نحيد عنه، تقرر إلغاء كل الاحتفالات والحفلات الفنية المتفق عليها، وإنهاء العقود مع الشركه المصرية الراعية لهذه الاحتفالات، والتي عملت على إدارتها، وكلنا ثقه بتفهم الجميع بأن أهدافنا دائما وستبقى مليئه بالاحترام والتقدير لوطننا وشعبنا العظيم".

وقالت الإدارة عبر تدوينة على "أنستقرام" تابعتها "العين الإخبارية": "إلى جمهورنا الكريم، تنوه لكم إدارة سندباد لاند بتأجيل حفل الفنان العربي عاصي الحلاني إلى إشعار آخر، لذلك انقضت الضرورة تبليغ جمهورنا الكريم مع وافر المحبة والتقدير".

فيما عادت إدارة السندباد، الأحد، إلى الإعلان عن إقامة"كرنفال الطاقة الإيجابية والأمنيات"، وذكرت: "نجتمع لنطلق قناديل السلام والمحبة.. قريبا في سندباد لاند مهرجان (يله نضويها)".

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