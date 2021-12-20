ميقاتي لـ أمين الأمم المتحدة: لبنان ينأى عن أي خلاف بين الدول العربية.. ونحتاج لمساعدات عاجلة

كشف رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الأثنين، عن تطلعات لبنان إلى إجراء انتخابات نيابية العام المقبل، مؤكدا أن الحكومة عازمة على إجرائها في موعدها من دون تأخير.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قال ميقاتي، خلال اجتماع موسع مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إن لبنان والأمم المتحدة تتمتعان بروابط وثيقة، مضيفا: "ونحن نعرف مدى حرصكم على لبنان واهتمامكم بقضياه".

وأعرب عن حاجة لبنان إلى مساعدات عاجلة مع إيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مجددا تأكيده على التزام البلاد سياسة النأي بالنفس عن اي خلاف بين الدول العربية.

كما شدد على التزام لبنان المضي في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية بشكل واضح يحفظ حقوق لبنان كاملة.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: "نثق أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لبلادنا تشكل رسالة أمل وتضامن بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق من اليوم، زار الأمين العام للأمم المتحدة، مرفأ بيروت، متجولًا في أرجائه للاطلاع على الأضرار التي لحقت به جراء انفجار 4 أغسطس من عام 2020.

ووضع جوتيريش، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء انفجار المرفأ، كما وقف دقيقة صمتا تكريمًا لأرواحهم ولعائلاتهم.

وعقد بعد ذلك، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم لبنان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، زعماء لبنان إلى الاتحاد، معربًا عن أمله في حدوث تقدم بملف المفاوضات البحرية في الجنوب، لتتمكن بيروت من الاستفادة بشكل كامل من ثرواتها النفطية.