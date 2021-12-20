عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي لـ أمين الأمم المتحدة: لبنان ينأى عن أي خلاف بين الدول العربية.. ونحتاج لمساعدات عاجلة

ميقاتي وجوتيريش
ميقاتي وجوتيريش

كشف رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الأثنين، عن تطلعات لبنان إلى إجراء انتخابات نيابية العام المقبل، مؤكدا أن الحكومة عازمة على إجرائها في موعدها من دون تأخير.

 

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قال ميقاتي، خلال اجتماع موسع مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إن لبنان والأمم المتحدة تتمتعان بروابط وثيقة، مضيفا: "ونحن نعرف مدى حرصكم على لبنان واهتمامكم بقضياه".

 

وأعرب عن حاجة لبنان إلى مساعدات عاجلة مع إيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مجددا تأكيده على التزام البلاد سياسة النأي بالنفس عن اي خلاف بين  الدول العربية.

كما شدد على التزام لبنان المضي في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية بشكل واضح يحفظ حقوق لبنان كاملة.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: "نثق أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لبلادنا تشكل رسالة أمل وتضامن بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق من اليوم، زار الأمين العام للأمم المتحدة، مرفأ بيروت، متجولًا في أرجائه للاطلاع على الأضرار التي لحقت به جراء انفجار 4 أغسطس من عام 2020.

ووضع جوتيريش، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء انفجار المرفأ، كما وقف دقيقة صمتا تكريمًا لأرواحهم ولعائلاتهم.

وعقد بعد ذلك، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم لبنان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، زعماء لبنان إلى الاتحاد، معربًا عن أمله في حدوث تقدم بملف المفاوضات البحرية في الجنوب، لتتمكن بيروت من الاستفادة بشكل كامل من ثرواتها النفطية.

لبنان الأمم المتحدة اخبار العالم اخبار العالم الآن اخبار العالم اليوم رئيس الوزراء اللبناني أمين عام الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

النيابة في أحداث المنصة: الجماعة سعت لـ خراب الوطن.. واستحلت الهدم والدماء

الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8

أجواء أوروبية .. 20 صورة ترصد الثلوج في منازل مطروح

إصابة رفاييل نادال بـ فيروس كورونا

إبراهيم فايق : مفيش انتخابات في اتحاد الكرة .. شاهد

مهند لاشين: سعيد بثقة كيروش وهذا دور محمد صلاح معنا فى كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

سقوط أمطار ثلجية في عدد من مناطق الإسكندرية

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

الوزراء : لا صحة لتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر في ثوب روسيا.. الثلوج تكسو الإسكندرية.. لماذا تؤكد الأرصاد تحذيرها اليوم؟

في حفل كامل العدد بالتجمع.. نيكول سابا تحادث أحد معجبيها بمكالمة فيديو

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

فيديو

ملناش خصومة مع حد.. عروس السيدة زينب تفجر مفاجأة في واقعة تفحم شقة الزوجية

انهيار والدته.. تطورات أزمة شادي خلف في اتهامه بهتك عرض 7 فتيات

علامات بسيطة.. كيف تميز الجبن المغشوش من الصالح

الأرصاد تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة وتحذر من حالة الطقس "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ