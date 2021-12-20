جامعة حلوان تستضيف اجتماع لجنة التدريب على تكنولوجيا المعلومات غدا

تستضيف جامعة حلوان اجتماع اللجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية ومركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

تقام فعاليات الاجتماع صباح غد الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعي .

وذلك بحضور مديري التدريب بالجامعات المصرية والمؤسسات المشاركة في تفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي

*Fundamentals of Digital Transformation Certificate (FDTC)*

وبحضورٍ من المجلس الأعلى للجامعات يتضمن كل من: الدكتور رامي إسكندر نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وسيحضر من جامعة حلوان الدكتورة منى نصر المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة حلوان، والدكتور أحمد مصطفى السيد سليمان مدير التدريب على تكنولوجيا المعلومات ومسئول شهادة أساسيات التحول الرقمي (FDTC) بجامعة حلوان.