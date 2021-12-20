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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة سفاح الجيزة للمفتى لاتهامه بقتل زوجته وآخرين ..و 23 مارس النطق بالحكم

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، إحالة أوراق قذافى فراج المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" لفضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا، وحددت المحكمة جلسة 23 مارس للنطق بالحكم.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافى فراج" إلى محكمة الجنايات فى أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتين ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفاء جثامينهم بدفنها فى مقابر أعدها لذلك.

وقالت "النيابة العامة" إنها أقامت الدليل ضد المتهم فى القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم فى التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجنى عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

وتابعت النيابة أنها أقامت على المتهم الدليل مما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكاب الوقائع الأربعة، وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.

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