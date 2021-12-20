على عكس أوروبا.. إيطاليا تعلن عن تقدم في العلاقات مع روسيا والصين

أعلنت إيطاليا اليوم الإثنين، عن وجود تفاعل بناء مع روسيا والصين، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين موسكو وبكين من جانب والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلافات متصاعدة.

وحسب وكالة "آكي" الإيطالية، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن "هناك تفاعلا صادقا وبناء لروما مع الصين وروسيا".

وخلال المؤتمر الرابع عشر للسفراء الإيطاليين في العالم بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، أشار دي مايو إلى أن "جهودنا من أجل السلام والأمن، من جميع الجوانب، لا يمكنها أن تتجاهل الحوار حتى مع أولئك الذين لديهم مصالح وقيم مختلفة عن قيمنا".

وأضاف أن "الإبقاء على التواصل الصريح والبناء مع اللاعبين العالميين الرئيسيين يمتلك قيمة أساسية".

وتابع: "إنني أفكر بشكل خاص في الصين وروسيا، اللتين نشترك معهما في نهج متوازن بين الردع والدفاع عن المبادئ الديمقراطية والليبرالية لحل القضايا التي تهمنا، بدءا من التحديات العالمية".