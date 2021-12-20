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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بقيمة ٥ ملايين جنيه.. ضبط مصنع للاتجار فى مهمات كهربائية بدون ترخيص

محولات كهرباء صورة
محولات كهرباء صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة المنيا من ضبط مصنع لتصنيع المحولات الكهربائية وأعمدة الإنارة بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

وردت معلومات أولية لأجهزة الأمن بقيام صاحب ورشة بتصنيع المحولات الكهربائية دون ترخيص والاتجار فى المحولات والابراج والمهمات الكهربائية الخاصة بشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى والشركة المصرية لنقل الكهرباء والوحدات المحلية مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويضر بالاقتصاد القومى والتعدى على خطوط الجهد المتوسط ويؤثر سلبا على الفقد الكهربائي.

 

وتقرر على الفور تشكيل فريق بحث وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم مداهمة المصنع وتم ضبط المتهم ويدعى ا. ع. ع ٢٨ سنه مقيم بشوشة سمالوط صاحب ورشة غير مرخصة لمزاولة وتصنيع وبيع الأبراج الكهربائية وبحوزته مهمات كهربائية تقدر بمبلغ ٥ ملايين جنيه.

 

وشملت المضبوطات ٥ محولات كهربائية قدرة ١٠٠ ك ومحولين قدرة ٦٣ ك، و١٠ ابراج رسم ١٢/٩ وبرجين رسم ١٥/١ و٤ ابرج رسم ١٢/١١ و٤ ابراج جهد متوسط خاص بشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى و ٨ سكينة هوائية جهد متوسط قدرة ٢٠٠ امبير  و٣٥ عمود جهد منخفض ومستعمل و١١٥ شداد المونيوم و١٥٠ عازل صينى جهد فائق ومتوسط و٨ كشافات إنارة عامة خاصة بالوحدة المحلية بسمالوط و١٥٠ عازل صينى تخص الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذلك شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى.

 

وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا مليون جنيه الوحده المحلية سمالوط الأبراج توزيع كهرباء المحولات الكهربائية بدون ترخيص

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