إصابات بالملايين خلال أسابيع.. متحور أوميكرون يضرب أمريكا بقوة

تجاوزت الولايات المتحدة حاجز الـ 1000 إصابة بمتحور "اوميكرون" الجديد لـ فيروس كورونا، مع تسجيل 221 حالة جديدة، اليوم الاثنين، وبذلك انضمت أمريكا إلى مجموعة من خمس دول سجلت أكثر من 1000 إصابة بـ المتحور الجديد.

وحذر خبراء الصحة بـ الولايات المتحدة، من أن الهدف يكمن في تجنب الإصابة بأي ثمن، حيث من المتوقع إصابة الملايين بـ متحور أوميكرون خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال الدكتور أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون، لـ قناة ABC الأمريكية، إنه يجب على أمريكا تجاوز محاولات منع العدوى، والعمل بدلاً من ذلك على تقليل خطر العدوي.

وقال “الهدف لا يمكن أن يكون تجنب العدوى. هذا هدف غير واقعي. يجب أن يكون الهدف منع الوفيات والأمراض الشديدة التي ستفعلها اللقاحات”.

اعتبارًا من الأسبوع الماضي، يمثل المتحور الجديد 3% من الحالات المصابة في أمريكا، على الرغم من أن الرقم من المرجح أن يكون أعلى عندما تصدر تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أرقام هذا الأسبوع.

وكان متحور دلتا، الذي تسبب في زيادة هائلة في الحالات خلال الصيف، يمثل 97٪ من الحالات في ذلك الأسبوع.

وبغض النظر عن أوميكرون، فأن فيروس كورونا يخرج عن السيطرة في الولايات المتحدة، على الرغم من تباطؤ الزيادة في معدل الإصابات بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت بورتوريكو وهاواي أكبر الزيادات، حيث تضررت كلتا الجزيرتين بشدة من جراء هذه الزيادة الأخيرة.

في بورتوريكو ، قفزت الحالات بنسبة 619٪ خلال الأسبوعين الماضيين، على الرغم من أن حالات دخول المستشفى والوفيات ظلت منخفضة.

وشهدت هاواي زيادة بنسبة 383٪ في حالات الإصابة بـ فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين ،أكثر من أي ولاية أخرى، على الرغم من أن معدل الوفيات ظل ضئيلاً.

في حين أن المزيد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم يصابون بـ فيروس كورونا خلال تفشي أوميكرون، ولا يزال يعتقد أن الأشخاص غير المحصنين هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى شديدة أو الوفاة من كورونا.

وقال الدكتور فيفيك مورثي، الجراح العام الأمريكي، لشبكة CBS، اليوم الإثنين، إن غير الملقحين في خطر شديد.

وسجلت فلوريدا عن زيادة بنسبة 226٪ في إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، كما سجلت واشنطن ، زيادة بنسبة 252٪ في إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مورثي: “سيكون هناك فرق صارخ بين الذين تم تطعيمهم وتلك التي لم يتم تلقيحها”.

وأضاف أن الأشخاص الملقحين ، إما أنهم لن تصابوا بالعدوى أو إذا أصيبوا، فمن المرجح أن تكون خفيفة.

إلي ذلك، قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" يتمتع "بقدرات انتشار غير عادية"، محذرًا من شتاء قاتم مع استمرار انتشاره في جميع أنحاء العالم.

وجاء تحذير فاوتشي قبل فترة السفر المزدحمة في عطلة أعياد الميلاد، إذ قال إنها ستزيد من خطر الإصابة حتى للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا.

وحث فاوتشي في مقابلة على قناة "إن بي سي"، الأمريكيين على الحصول على جرعات معززة من لقاحات كورونا، وارتداء الأقنعة، والحذر في حال السفر خلال عطلة الشتاء.

يأتي ذلك مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بـ أوميكرون في الولايات المتحدة، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان مثل مدينة نيويورك.

وأظهر العالم الأمريكي خلال حديثه تناقضًا مع تصريحات كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي بعد قولها إن إدارة جو بايدن لم تتوقع ظهور متحوري "دلتا" و"أوميكرون" من فيروس كورونا.

وقال فاوتشي إن إدارة بايدن "رأت بالتأكيد متحورات قادمة.. أعتقد أننا أشرنا إلى ما لم يكن متوقعًا وهو مدى الطفرات في بدائل الأحماض الأمينية في أوميكرون"، وذلك عكس التعليقات التي أدلت بها هاريس.

وأضاف: "عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر في سرعة كبيرة، فمن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين"، مؤكدا أنه متحور "غير عادي" وسيصبح مهيمنًا.