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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحبس عقوبة التهرب.. الضرائب تطالب مزاولي التجارة الإلكترونية والبلوجرز بفتح ملفات.. فيديو

الضرائب
الضرائب

كشف أحمد حجاب، رئيس وحدة الإدارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، تفاصيل مطالبة المصلحة مزاولي التجارة الإلكترونية بفتح ملفات ضريبية.


وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن الأعداد التي تفتح ملفات ضريبية تزداد بصفة دورية، داعيا مزاولي التجارة الإلكترونية بفتح ملفات كي لا يواجهوا تهمة التهرب الضريبي.

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وأضاف «العالم بأكمله يحصل على ضرائب من مزاولي التجارة الإلكترونية والبلوجرز، والقانون المصري لا يفرق بين التجارة التقليدية والإلكترونية»، مشيرا إلى أن ضريبة الدخل تحسب بناء على صافي الربح.


وأكد أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى الحبس لمدة تتراوح من 6 شهور حتى 5 سنوات، وتعد جريمة مخلة بالشرف، مشيرا إلى أن الضريبة لمزاولي التجارة الإلكترونية تكون «صفر» سنويا  في حالة وصول صافي الربح إلى  15 ألف، بينما تصل قيمة الضريبة إلى 2.5 % حال تراوح صافي الدخل من 15 إلى 30 ألف، و10% حال تراوحه بين  30 ألف 45 ألف، و15% حال تراوحه بين 45 إلى 60 ألف  وتصل إلى 25% لصافي الدخل الذي يبلغ 400 ألف.

 

مصلحة الضرائب التجارة الإلكترونية فتح ملفات ضريبية اخبار مصر مال واعمال

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