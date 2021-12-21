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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستضيف جامعة حلوان اجتماع اللجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية ومركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

تقام فعاليات الاجتماع صباح اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، في قاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعي، وذلك بحضور مديري التدريب بالجامعات المصرية والمؤسسات المشاركة في تفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي

جامعة حلوان: استطعنا محو أمية 6508 مواطنين منذ بداية 2021

*Fundamentals of Digital Transformation Certificate (FDTC)*

كما يحضر من المجلس الأعلى للجامعات يتضمن كل من: الدكتور رامي إسكندر نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وسيحضر من جامعة حلوان الدكتورة منى نصر المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة حلوان، والدكتور أحمد مصطفى السيد سليمان مدير التدريب على تكنولوجيا المعلومات ومسئول شهادة أساسيات التحول الرقمي (FDTC) بجامعة حلوان.

جدير بالذكر أن طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحقيق إنجاز جديد ضمن  المشروع القومي لمحو الأمية في إطار  المشاركة في المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .

وطبقا للتقرير الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة حلوان من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بدورة أكتوبر 2021 (1196) مواطن ومواطنة .
وصرح الدكتور ممدوح  مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة بأن للجامعة دور مهم في مواجهة قضية محو الأمية والتي تحظى باهتمام المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع .

جامعة حلوان اللجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات الجامعات المصرية المجلس الاعلى للجامعات مديري التدريب بالجامعات المصرية التحول الرقمي

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