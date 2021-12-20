المالية: تحصيل 4.5 مليار جنيه فروق ضريبية مستحقة للخزانة العامة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة نجحت في تحصيل 4.5 مليار جنيه فروق ضريبية مستحقة للخزانة العامة للدولة في أكثر من 3 آلاف حالة تهرب ضريبي بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأضاف معيط خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء اليوم الاثنين أن منظومة الفاتورة الإلكترونية انضمت إليها أكثر من 14 ألف شركة أغلبها غير مسجلة في مصلحة الضرائب بنسبة 56%

ولفت إلى إن الشركات غير المسجلة سددت أكثر 300 مليون جنيه ضرائب للمالية، لتجنب دعاوى التهرب الضريبي

وأضاف معيط أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصري، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة، كما تسهم فى تحفيز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.