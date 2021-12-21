تنمية الصعيد: نعمل لسد الفجوات في الجنوب بتنفيذ مشروعات كبرى| فيديو

قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة خدمية تستهدف تنفيذ المشروعات التنموية لصالح محافظات الصعيد.



وأضاف شريف صالح في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، أنه يتم تنفيذ مشروعات تنموية في مجال الزراعة والصناعة والخدمات العمرانية، والتي تحقق عدة أهداف، ومنها توفير فرص عمل لأهالي الصعيد وتنفيذ مشروعات تنموية توفر حياة كريمة لهم".



وتابع شريف صالح :"أول تحدي واجهنا هو عدم توافر فرص عمل في الصعيد وهجرة أهالي الصعيد إلى محافظات أخرى للبحث عن فرص عمل".

وأكمل شريف صالح :" نعمل على سد الفجوات التنموية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في كل محافظات الصعيد "، مضيفا:" أكثر مشاريع تم تنفيذها كانت في محافظات سوهاج وقنا وأسوان".