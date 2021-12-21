فنان تسبب بإصابتها في ذراعها.. عفاف مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية

خاص لصدى البلد.. بعد سقوطها في مسلسل فيلا 101

كشفت الفنانة عفاف مصطفى، في تصريح خاص لصدى البلد تطورات خالتها الصحية بعد إصابتها في ذراعها وكتفها، أثناء تصوير مسلسل "فيلا 101".

وقالت عفاف مصطفى :" تحسنت الحمد لله بشكل كبير وأصبحت أحرك ذراعي بشكل طبيعي ولكن توجد بعض الآلام الخفيفة ".

وأضافت :" الفنان علي الطيب لم يقصد دفعي وسقوطي ولكن اندمح في المشهد وبكى بعد سقوطي ، وأنا مش زعلانه منه".

كشفت الفنانة عفاف مصطفى، تفاصيل إصابتها في ذراعها وكتفها، أثناء تصوير مسلسل "فيلا 101".

كتبت عفاف مصطفى عبر حسابها الشخصي في موقع "فيس بوك"، قائلةً: "اندمج الممثل في الأداء أمامي وزقني دون قصد منه ووقعت على الأرض، وأصيب كتفي وذراعي وإيدي كنت بتألم من إمبارح، كنت يا دوب أول يوم تصوير ليه في مسلسل "فيلا 101"، ضريبة حب المهنة".

مسلسل "فيلا 101" من تأليف وإخراج ممدوح زكي، وبطولة محمد نجاتي وهاجر الشرنوبي ومنة عرفة وأحمد عبد الله محمود ووفاء قمري، علماً أن التفاوض جارٍ حالياً مع عدد من النجوم الذين من المقرر أن يظهروا كضيوف شرف في المسلسل، وأبرزهم أحمد بدير ومحمد محمود وهالة فاخر وأحمد تهامي.

عفاف مصطفى تعتذر لـ عبد الرحمن أبو زهرة:

أكدت الفنانة عفاف مصطفى، أن تصريح الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عندما قال "حسبى الله ونعم الوكيل" على انتقادها له؛ أوجعها بشدة.

وأضافت "عفاف مصطفى"، خلال لقاء عبر "زووم"، ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى،:"كلمته وجعتنى جدًا ..أنا جِبِلَّة وأقدر أتحمل.. لكن بنتى منهارة".

ووجهت عفاف رسالة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ناشدته خلالها أن يتقبل اعتذارها، وتابعت: "أنا اسفه أنى صفيت حسابى وبعتذر ليك تانى وتالت ورابع ومتزعلش يا حبيبى".

وقالت إنها لا تسعى للشهرة مطلقًا عندما انتقدت الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، لافتة إلى أنها كانت تعمل على تصفية حساب لكن الأمر تطور بشكل كبير بسبب الجمهور العريض لـ"أبو زهرة".

وتابعت :" أنا فى سن الستين ومعنديش صحة للشهرة فى هذا السن .. حبيت أخد بتارى فربنا جزانى وده درس ليا لا يمكن أن أنساه".