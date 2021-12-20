نقل الصور ومقاطع الفيديو من جهاز اندرويد الى جهاز اندرويد اخر

يفضل مستخدمي اجهزة المحمول اليوم التقاط صور للحظاتهم المميزة عبر استخدام كاميرا الهاتف بدلاً من استخدام الكاميرات التقليدية والرقمية، كذلك الأمر بالنسبة لصناع المحتوى الرقمي حيث ان أغلبهم يستخدم كاميرا الهاتف لتصوير مقاطع الفيديو و من ثم تحريرها عبر برامج تعديل الفيديو، و يكمن السبب الرئيسي لانتشار استعمال كاميرا الهاتف لأغراض متعددة هو التطور الملحوظ الذي شهدته هذه الكاميرات خلال السنوات الماضية ، حيث حرص مصنعي الهواتف على تضمين كاميرات تواكب قدرات الكاميرات الاحترافية بل تتفوق عليها في بعض الاحيان.

لقد اصبحت كاميرات الهواتف اداة تصوير مذهلة يتم التقاط بها صور تحبس الانفاس ومقاطع تضاهي الافلام السينمائية، بل اصبحت وسيلة تدر الربح لمحترفي التصوير وصناع الفيديو لذلك اصبح من الضروري ان يحرص المستخدمين على حفظ ملفاتهم في أكثر من جهاز وبطرق سريعة وغير مكلفة ، وتتنوع انواع الكاميرات في هواتف اندرويد و تقدم جودة متفاوتة بين اجهزتها لذلك يصبح من الصعب على مستخدم هذا النظام من الحصول على أدوات تشمل نوع الجهاز الذي يستخدمه فيقع في حيرة البرامج الكثيرة التي قد تدعم او لا تعدم جهازه.

ويشكل نظام التشغيل "اندرويد" الحصة الأكبر في سوق مستخدمي الهواتف نظراً لتنوع الأجهزة التي تحتوي على النظام، ولا تستثنى اجهزة نظام اندرويد من القاعدة السابقة فهي من أكثر الاجهزة استخداماً لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وقد يجد مستخدمين أجهزة اندرويد انفسهم بحاجة الى نقل هذه الوسائط الى اجهزة اندرويد اخرى لأسباب كثيرة، لحل هذه المشكلة نقوم باستخدام البرنامج العملاق MobileTrans.

برنامج MobileTrans

برنامج MobileTrans هو عملاق نقل البيانات من الهاتف القديم إلى الجديد واستعادة بيانات و النسخ الاحتياطي بالإضافة الى نقل الواتساب من اندرويد الى ايفون و نقل محادثات الواتس من ايفون الى اندرويد ، فلا حاجة لك بعد الان في البحث عن حلول معقدة و مكلفة لنقل الصور و مقاطع الفيديو من و الى اجهزة الاندرويد كل ما عليك فعله هو استخدام برنامج MobileTrans الذي يشمل كل حلول نقل الملفات و بكافة الصيغ و الامتدادات ، و يقدم لك برنامج MobileTrans حزمة من المزايا التي تلبي احتياجاتك و أكثر .

نقل بيانات الهاتف

يتيح لك برنامج MobileTrans نقل بياناتك في الهواتف بسهولة وبساطة فقط بنقرة واحدة يمكنك نقل البيانات من الهاتف القديم إلى الجديد.

استعادة بيانات

استعادة بياناتك المنسوخة احتياطياً من أي جهاز حيث يتيح لك حرية اختيار من أي جهاز تتم الاستعادة و الى أي جهاز.

النسخ الاحتياطي

احرص على نسخ ملفاتك المهمة لضمان استرجاعها في حالة فقدانها لأي سبب كان و من ثم استعادتها في وقت لاحق.

نقل الواتساب

الواتساب من التطبيقات المهمة لأغلب مستخدمي الهواتف و لذلك يتيح لك البرنامج نقل الواتساب من اندرويد الى ايفون او العكس و كذلك نقل محادثات الواتس من ايفون الى اندرويد او العكس.

تم تصميم برنامج MobileTrans خصيصاً لحل المشاكل المتعلقة بعمليات نقل الملفات من اجهزة اندرويد و بنقرة واحدة ، فأنت لست بحاجة الى قضاء ساعات من وقتك في البحث عن كيفية تطبيق عملية من الواجب ان تكون سهلة و بسيطة كنقل ملفات الصور و الفيديو .



طريقة نقل الصور من جهاز اندرويد الى جهاز اندرويد اخر

إن طريقة نقل الصور من اندرويد الى اندرويد آخر سهلة جدا، يمكنك القيام بذلك في ثلاث خطوات.

الخطوة الأولى : قم بالنقر على خيار نقل الهاتف

الخطوة الثانية : قم بتوصيل كلا الهاتفين بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تأكد من توصيل كلا الهاتفين ببرنامج MobileTrans يمكنك النقر فوق الزر " اقلب" لتبديل الهاتفين المصدر والوجهة. سيتم نقل البيانات من الهاتف المصدر إلى هاتف الوجهة.

الخطوة الثالثة : حدد أنواع الملفات التي تريد نقلها وانقر فوق الزر "بداء". سيبدأ في النقل. لا تقم بفصل الهاتف أو إزالته أثناء النقل. يرجى تحديد الخيار "مسح البيانات قبل النسخ" إذا كنت تريد محو البيانات الموجودة على الهاتف الوجهة.

سيكتمل النقل بعد بضع دقائق. انظر إلى الهاتف المستهدف وتحقق مما إذا كانت جميع الملفات المحددة قد تم نقلها إلى الجهاز.

برنامج MobileTrans عملاق متعدد الاستخدامات

لن تحتاج الى التفكير في كيفية نقل ملفات الصور و مقاطع الفيديو من هاتفك بعد الان ، سواء كنت تلتقط الصور و الفيديوهات في المناسبات و الاعياد او كانت مهنتك تقتضي منك التصوير و تسجيل المقاطع فأنت بحاجة الى وسيلة تعطيك حرية نقل بياناتك و صورك من جهاز الى اخر بدون تعقيدات و بنقرة واحدة ، و هو ما يوفره برنامج MobileTrans المصمم خصيصاً للتعامل مع عمليات نقل البيانات من جهاز الى أخر بغض النظر عن نوع الملف او امتداده كل ما عليك فعله هو توصيل اجهزتك بالكمبيوتر و تشغيل البرنامج لبدء عملية النقل و الانتهاء بكل بساطة و عندك استخدامك لهذا البرنامج ستجد مزايا متعددة تتخطى حدود نقل الصور و الفيديو.