عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الجولف سيتى بالعبور يستغيثون من انتشار الكلاب المسعورة

صدى البلد

استغاث سكان منطقة الجولف سيتى فى العبور  التابعة إلى محافظة القيوبية‬، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب المسعورة بشكل كبير، مما يهدد سلامة سكان المنطقة.

 

وقال محمد زايد أحد الأهالي في الرسالة: "نعاني نحن سكان منطقة الجولف سيتى فى العبور  التابعة الى محافظة القيوبية‬ ، من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل".

 

وأضاف: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".

 

وناشد المسئولين بالوحدات البيطرية ورئيس الحى ومحافظ القليوبية العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هؤلاء الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر وأثناء الذهاب الى صلاة الفجر .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

٠١٠٠٠٢٥٢٨٢٦

اقرأ أيضا
سكان شارع حسن إبراهيم فى مدينة نصر يشكون انتشار الكلاب الضالة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظ القليوبية الكلاب الضالة كلاب مسعورة انتشار الكلاب الضالة مهاجمة المارة انتشار الكلاب المسعورة القضاء على الكلاب الضالة العبور الوحدات البيطرية

ترشيحاتنا

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. الأسهم تربح 4.6 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

نزل على ركبته.. شاهد لفتة إنسانية من أبوالغيط مع طفل إماراتي

بعيدا عن الصرف الصحي..الزراعة : شبكة لتجميع مياه الأمطار فى الاسكندرية

أعلى مستوى في التاريخ.. أسعار الغاز الطبيعي تسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً

جولات السيسي أعياد للبسطاء| استحق ألقاب المصريين عليه "جابر الخواطر ورئيس الغلابة"

السيسي يجدد دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2021/2022.. شاهد

لاستشعار الحرج.. إحالة قضية حسن راتب وعلاء حسانين في تهريب الآثار الكبرى لدائرة أخرى

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

التغيرات المناخية تزداد حدة ونواجه الطقس الأقسى .. ماذا ينتظرنا في الشتاء؟

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تشوه وجهها.. ظهور الأميرة مريم لأول مرة في احتفال بـ جامعتها|فيديو

الفيروس يزداد خطورة.. المدة التي يحتاجها أوميكرون حتى ظهور الأعراض تخيف العلماء

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

الفاسد الذي أضاء الدنيا.. كيف اخترع اديسون المصباح الكهربائي رغم معاناته؟

فيديو

ابنة عفاف راضي تكشف تفاصيل تعرضها لـ التحرش .. فيديو

منهم ميسي.. مشاهير عانوا من مرض التوحد وتغلبوا عليه.. تعرف عليهم (فيديو)

ماتت فجأة قبل الاختلاء بها في شقة زميله .. صديق فتاة كفر شكر يكشف تفاصيل وفاتها "فيديو"

أحمد حلمي وسمية الألفي .. رحلة صراع الفنانين مع مرض السرطان

المزيد

ساحة رأي

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ