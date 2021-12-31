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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبرزهم ميسي وبيل جيتس.. مشاهير عانوا من "التوحد" حتى صاروا نجوم مجتمع| فيديوجراف

صدى البلد

حققت قصة « حلم حياتي » في مسلسل إلا أنا، نجاحا كبيرا حيث تناولت معاناة مرضى التوحد وصعوبة اندماجهم فى المجتمع وتعرضهم للتنمر، وكسب المسلسل تعاطف المجتمع مع مصابي طيف التوحد وتغيير كثير من المعتقدات الخاطئة حولهم.

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ومن أهم المعلومات الخاطئة الشائعة عن مرضى التوحد أنهم أغبياء ولا يستطيعون النجاح في أي شئ، لكن هذا غير حقيقي فهناك نخبة من علماء ومشاهير العالم أصيبوا بطيف التوحد، أبرزهم:

 

آينشتاين

أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة أوكسفورد في بريطانيا، أن ألبرت آينشتاين الذي يوصف بأعظم علماء الفيزياء في التاريخ، عانى من متلازمة أسبرجر وهي إحدى أنواع مرض التوحد.

 

ليونيل ميسي


لاعب الكرة العالمي ليونيل ميسي ذو الأصل الأرجنتيني هو أيضا أحد ضحايا التوحد، لكنه لم يظل مغلوبا على أمره طويلا وتحول لأسطورة فى عالم الرياضة، ولم يغلب التوحد فحسب بل قهره نهائيا وصنف كأفضل لاعب كرة قدم في العالم لـ «7 مرات» وكل هذا بفضل مساعدة أهله ووعيهم.


بيل جيتس

ومن المعلومات المثيرة أن رائد صناعة الكمبيوتر في العالم ومؤسس شركة مايكروسوفت يعاني من أحد اضطرابات مرض التوحد وهى متلازمة أسبرجر، وكان في طفولته فضوليًا وغريب الأطوار، وفي شبابه لم يكن متزنًا، وحساب عدد دقات قلبه طوال حياته.

 

توماس إديسون

من أقدم المشاهير الذين أصيبوا بالتوحد حينما لم يكن هذا المرض معروفا بين الناس وتم طرده من مدرسته بسبب اعتقادهم أنه غبي أو معاق ذهنيا لكن يشأ القدر أن يصبح أديسون من أهم علماء البشرية واخترع أكثر من 1,093 شئ منها المصباح والتليفون ومسجل الأصوات.

 

فان جوخ

فان جوخ من أشهر الرسامين الذي حفروا اسمهم فى تاريخ البشرية الفني على المستوى العالمي رغم إصابته بمرض التوحد.

 

وللمزيد حول التعرف على نجوم أصيبوا بالتوحد في طفولتهم .. تابع الفيديو جراف التالي:


 

حلم حياتي مسلسل الا انا أينشتاين ليونيل ميسي بيل جيتس توماس إديسون

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