عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران عضوا.. تحالف ستار العالمي يحصل علي لقب "الرائد في العالم"

مصر للطيران
مصر للطيران

حصل تحالف ستار للمرة الثانية على لقب تحالف شركات الطيران الرائد في العالم في جوائز السفر العالمية السنوية World Travel Awards.

 

وتغطي الجوائز السنوية فئات متعددة ويتم منحها بناءً على استطلاع رأي عالمي للمديرين التنفيذيين المؤهلين العاملين في مجال السفر والسياحة ، ومشتري السفر الاستهلاكي. وتعتبر الجوائز تقديرًا واحتفاءً بالتميز في جميع قطاعات السفر والسياحة العالمية.

 

كما حصلت استراحة تحالف ستار في مطار لوس أنجلوس الدولي علي جائزة أفضل استراحة مطار في أمريكا الشمالية من قِبَل منظمة جوائز السفر العالمية،  وتعد استراحة تحالف ستار في مطار لوس أنجلوس الدولي واحدة من ست استراحات من هذا القبيل على مستوى العالم.

 

وقال جيفري جو، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار، "نحن ممتنون للتقدير المستمر من المديرين التنفيذيين للسفر والسياحة ومن منظمة جوائز السفر العالمية، وإنني أتسلم هذه الجائزة نيابة عن مئات الآلاف من الموظفين المتفانين في شركات الطيران الـ 26 الأعضاء في التحالف، الذين يعملون بلا كلل لتوفير تجربة سفر لا مثيل لها للعملاء".

 

وأضاف قائلاً: "يتضح اهتمامنا الدائم بتطوير سفر العملاء من خلال التقدير المستمر للتحالف وشركات الطيران الأعضاء فيه، وإننا نعمل جميعًا بأقصى جهد وسرعة مع شركاء وخبراء الصناعة الآخرين لإعادة الاتصال بالعالم واستعادة السفر العالمي بشكل كامل."

 

ومن جانبه، قال جراهام إي كوك ، مؤسس جوائز السفر العالمية " يواصل تحالف ستار وضع معيار للطيران العالمي، ويسعدني أن كلاً من سوق السفر والجمهور قد اعترفوا بهذا التميز من خلال التصويت عليه كـ "تحالف شركات الطيران الرائد في العالم لعام 2021".

 

جدير بالذكر أن مصرللطيران العضو ال٢١ في تحالف ستار العالمي منذ عام ٢٠٠٨ والذي يضم في عضويته ٢٦ شركة طيران من أكبر الشركات العالمية ، ويوفر التحالف لعملاء شركات الطيران الأعضاء بالتحالف الوصول إلي ١٣٠٠ مطار في ١٩٣ دولة حول العالم.

تحالف ستار شركات الطيران جوائز السفر مصر للطيران

ترشيحاتنا

شوبير يحسم الجدل حول قرب رحيل الونش عن الزمالك

الافتاء تحسم الجدل حول جواز التهنئة بأعياد الميلاد المجيدة |شاهد

قبل انتهاء المهلة.. السكة الحديد تكثف جهودها لتحديث قطارتها القديمة

التعليم تطلق بوابة إلكترونية لمناهج وامتحانات أبنائنا في الخارج عبر هذا الرابط

حركة مفاجئة.. تسلا تلغي أسعار وحجوزات موديل "رودستر" من موقعها

حكم المسح على البلوفر بدل غسل اليدين عند الوضوء لبرودة الجو ؟ شاهد رد علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يهدي أسرة "السيدة عائشة" مبلغا ماليا وسيارة أجرة |شاهد

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

شديد البرودة بـ8 درجات مئوية في القاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء

بعد إقامة أمم أفريقيا في موعدها..رسالة نارية من أحمد موسى لـ كيروش

21 ديسمبر .. رسميا بدء فصل الشتاء اليوم

هل يحرم الأكل على جنابة أو تناول الطعام في الحمام؟.. «الإفتاء» ترد

مصر ترد على الخارجية الأمريكية بشأن علاء عبدالفتاح: ليس من المناسب إطلاقًا التعليق على أحكام القضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

الفاسد الذي أضاء الدنيا.. كيف اخترع اديسون المصباح الكهربائي رغم معاناته؟

تفوه بجملة غريبة.. طفل رضيع ينطق لأول مرة ووالداه في صدمة|فيديو

بعد مطاردة شرسة.. فيل يعتدي على رجل بوحشية وسط الحقول|فيديو

فيديو

فيديو جراف| تصحيح مسار.. لماذا أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزال الغناء

فيديو جراف.. لماذا استدعت روسيا سفير ألمانيا وطردت اثنين من دبلوماسييها؟

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف: أحب ارتداء المايوهات والشورتات وياسمين رئيس نرفوزة.. فيديو

ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ