مصر للطيران عضوا.. تحالف ستار العالمي يحصل علي لقب "الرائد في العالم"

حصل تحالف ستار للمرة الثانية على لقب تحالف شركات الطيران الرائد في العالم في جوائز السفر العالمية السنوية World Travel Awards.

وتغطي الجوائز السنوية فئات متعددة ويتم منحها بناءً على استطلاع رأي عالمي للمديرين التنفيذيين المؤهلين العاملين في مجال السفر والسياحة ، ومشتري السفر الاستهلاكي. وتعتبر الجوائز تقديرًا واحتفاءً بالتميز في جميع قطاعات السفر والسياحة العالمية.

كما حصلت استراحة تحالف ستار في مطار لوس أنجلوس الدولي علي جائزة أفضل استراحة مطار في أمريكا الشمالية من قِبَل منظمة جوائز السفر العالمية، وتعد استراحة تحالف ستار في مطار لوس أنجلوس الدولي واحدة من ست استراحات من هذا القبيل على مستوى العالم.

وقال جيفري جو، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار، "نحن ممتنون للتقدير المستمر من المديرين التنفيذيين للسفر والسياحة ومن منظمة جوائز السفر العالمية، وإنني أتسلم هذه الجائزة نيابة عن مئات الآلاف من الموظفين المتفانين في شركات الطيران الـ 26 الأعضاء في التحالف، الذين يعملون بلا كلل لتوفير تجربة سفر لا مثيل لها للعملاء".

وأضاف قائلاً: "يتضح اهتمامنا الدائم بتطوير سفر العملاء من خلال التقدير المستمر للتحالف وشركات الطيران الأعضاء فيه، وإننا نعمل جميعًا بأقصى جهد وسرعة مع شركاء وخبراء الصناعة الآخرين لإعادة الاتصال بالعالم واستعادة السفر العالمي بشكل كامل."

ومن جانبه، قال جراهام إي كوك ، مؤسس جوائز السفر العالمية " يواصل تحالف ستار وضع معيار للطيران العالمي، ويسعدني أن كلاً من سوق السفر والجمهور قد اعترفوا بهذا التميز من خلال التصويت عليه كـ "تحالف شركات الطيران الرائد في العالم لعام 2021".

جدير بالذكر أن مصرللطيران العضو ال٢١ في تحالف ستار العالمي منذ عام ٢٠٠٨ والذي يضم في عضويته ٢٦ شركة طيران من أكبر الشركات العالمية ، ويوفر التحالف لعملاء شركات الطيران الأعضاء بالتحالف الوصول إلي ١٣٠٠ مطار في ١٩٣ دولة حول العالم.