٤٢ ألف إسترليني مصروفات.. مستأنف الأسرة تنظر دعوى زينة ضد أحمد عز

تنظر محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس دعوى معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والتي يطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز.

كانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

كانت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد أصدرت حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ «توأم زينة» عن عامين دراسيين.