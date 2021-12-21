وحدة فارسكور المحلية تفوز بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة "فئة المراكز"

محافظة دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور جاءت ضمن المراكز العشر الأوائل الحائزين على جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة " فئة المراكز" وذلك خلال الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأداء المؤسسى وتنمية القدرات البشرية، الى جانب تعزيز الروح التنافسية ونشر ثقافة التميز، فضلاً عن تلبية تطلعات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر قد حصلت على المركز الثاني بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة "فئة المدن"، كما حققت الوحدة المحلية بقرية الشعراء على المركز الثالث بذات الجائزة "فئة القرى"، الى جانب تحقيق مكتب التأهيل الاجتماعي بكفر سعد على المركز الثانى و مكتب التأهيل الاجتماعي بالزرقا على المركز الثالث بجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية" فئة مكاتب التأهيل الاجتماعي".

وتم الإعلان عن ذلك خلال فعاليات توزيع جوائز مصر للتميز الحكومى المُنعقد أكتوبر الماضي بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و عدد من الوزراء و المحافظين وأيضاً وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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