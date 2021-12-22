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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"صحة النواب" تناقش مشروع قانون المجلس الصحي المصري.. الثلاثاء المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالمجلس الصحي المصري.

 

وقال الدكتور أشرف حاتم إن مشروع القانون يتضمن إحلال المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت الدعوة لوزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات ومن بينهم الدكتور حسين خالد، والدكتور عادل العدوى وغيرهم من أصحاب العلم.

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صحة البرلمان تناقش مشروع قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة

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بعد إحالته للجان النواب المختصة.. ما هو المجلس الصحي المصري؟

ووفقا لمشروع قانون المجلس الصحى المصرى، ينشأ للمجلس  هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية ، وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.

 

و يختص المجلس الصحى المصرى، بوضع السياسات العامة التى تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، ووضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.

كما يهدف إلي تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

لجنة الصحة مجلس النواب المجلس الصحي المصري الصحة أشرف حاتم

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