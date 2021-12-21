عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دراسة بجامعة بنها عن تنفيذ ملابس تحقق السلامة المهنية للعاملين من أثر السقوط

الأفرول المستهدف
الأفرول المستهدف من الدراسة

كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها قدمتها الباحثة أسماء مصطفى حسن البحيري المعيدة بقسم تكنولوجيا الملابس والموضة بكلية الفنون التطبيقية لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة للحصول على الماجستير في مجال تكنولوجيا الملابس والموضة عن فكرة تنفيذ ملابس تحقق السلامة المهنية للعاملين من أثر السقوط.

اقرأ أيضا:
جامعة بنها تحصد 10 ميداليات في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى
وأشارت الباحثة إلي أن ملابس الحماية لها دور هام في الحماية من المخاطر والأضرار المحتمل التعرض لها أثناء أداء العمل بالمهن التي تحمل العديد من المخاطر، وأهمها سقوط العاملين من أماكن مرتفعة أثناء العمل باعتبار أن السقوط هو المسبب الرئيسي الثاني للموت بفعل الحوادث في العالم.
وأشارت الدراسة إلي أن  أكثر الإصابات شيوعا العاملين فى مجال الإنشاءات ، والكهرباء ، والمناجم ، لانهم أصحاب مهن ذات معدل إصابات عالي نتيجة السقوط ، مؤكدة أن ملابس الحماية تعتبر من أخطار السقوط في أحد الوسائل الفعالة في منع او تخفيف تلك الأضرار والملابس الوقائية عموما تهدف إلى حماية جسم الإنسان من الأخطار التي يمكن ان يتعرض لها.


وتهدف الدراسة إلى تصميم وتنفيذ افارول يساعد على التقليل من إصابات العمل حيث تم عمل زيارات ميدانية لمواقع العمل لدراسة طبيعة الملابس المستخدمة في كثير من المهن وخاصة التشييد والبناء لدراسة الافارول الحالي ومعرفة ما به من عيوب ومشاكل تصميمه وخاماته.


واكدت الدراسة انه تم استخدام ثلاث خامات من المواد الواقية من الصدمات وإجراء التجارب المعملية وكذلك استخدام برنامج السوليد وورك هو عبارة عن برنامج تصميم ميكانيكي ،  تم استخدامه في عمل تجارب ومحاكاة التصادم والسقوط لمعرفة أفضل خامة للحماية والتي سوف تتحمل الإجهاد أكثر لتكون بمثابة عازل عند وضعها في الافارول لتمثل الحماية لجسم العامل وتلقى اى صدمات بما تحقق السلامة المهنية للعاملين.


من جانبه قال الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ان الجامعة تسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع ، مشيرا الى ان جامعة بنها تحرص أيضا على ربط خطتها الاستراتيجية و البحثية بالاهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.


واضاف الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أهمية الدراسة فى تقليل إصابات وحوادث العمل، مؤكدا ان الجامعة تتبنى أيضا العديد من البرامج التي تعمل على تحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وتحسين مؤشرات البحث العلمي وجودة مخرجاته وربطه بالصناعة.

index19
index19
index17
index17
index18
index18
بنها جامعة بنها السلامة المهنية مؤشرات البحث قطاع الدراسات العليا والبحوث التجارب المعملية كلية الفنون التطبيقية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها لوكيل تعليم الشيوخ: نحرص على أداء دورنا الخدمي والمجتمعي

برونزيتين.. جامعة بنها تحصد ميداليتين في بطولة أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر

جامعة بنها تحصد 10 ميداليات في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى

رئيس جامعة بنها يشارك فى فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى

ترشيحاتنا

صناعة النواب: مجمع مرغم1 و2 نواة مدينة جديدة لصناعة البلاستيك بالإسكندرية

أزمة المهاجرين.. بيلاروس وبولندا تمنعان فريقا أمميا من الوصول إلى الحدود

نيابة عن مدبولي.. القباج تفتتح مؤتمر "المبادرون" لتيسير الإتاحة والدمج لذوي الهمم

كارثة في الفروسية.. إيقاف محمد طلعت وإلغاء نتائج منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

التعليم: فتح باب الترشح لـ جائزة مصر للتميز الحكومي العربي.. تفاصيل

نيجيريا تشكر الأزهر على المنح الدراسية للطلاب وتدريب الأئمة على المنهج الوسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

التغيرات المناخية تزداد حدة ونواجه الطقس الأقسى .. ماذا ينتظرنا في الشتاء؟

القومي للأجور: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير

السعودية.. خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص القطاع الطبي

حكم المسح على البلوفر بدل غسل اليدين عند الوضوء لبرودة الجو ؟ شاهد رد علي جمعة

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

حصص مراجعات لـ تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي عبر هذا الرابط ..الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تشوه وجهها.. ظهور الأميرة مريم لأول مرة في احتفال بـ جامعتها|فيديو

الفيروس يزداد خطورة.. المدة التي يحتاجها أوميكرون حتى ظهور الأعراض تخيف العلماء

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

الفاسد الذي أضاء الدنيا.. كيف اخترع اديسون المصباح الكهربائي رغم معاناته؟

فيديو

ماتت فجأة قبل الاختلاء بها في شقة زميله .. صديق فتاة كفر شكر يكشف تفاصيل وفاتها "فيديو"

أحمد حلمي وسمية الألفي .. رحلة صراع الفنانين مع مرض السرطان

فيديو جراف.. تعرف على أمنية شبيه الفنان رشدي أباظة

فيديو جراف| تصحيح مسار.. لماذا أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزال الغناء

المزيد

ساحة رأي

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ