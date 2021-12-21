حقيقة ارتداء إيمي سمير غانم الحجاب واعتزالها الفن

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة ايمي سمير غانم وهي مرتدية الحجاب، وسط ترديد شائعات عن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب.

وتبين أن الصفحة المنسوب إليها هذه الصورة هي صفحة غير رسمية وليست الصفحة الموثقة للفنانة ايمي سمير غانم، كما تبين أن هذه الصورة المتداولة قديمة خلال تواجدها في الحرم المكي .



جدير بالذكر أن الصورة التي تم تداولها سبق وتم نشرها ضمن شائعة سابقة خرجت عن إيمي تفيد بارتدائها للحجاب.

وواجهت الفنانة إيمي سمير غانم صدمة كبيرة برحيل والدها النجم الكبير سمير غانم وبعدها بفترة قصيرة رحلت والدتها النجمة دلال عبدالعزيز.