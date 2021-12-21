دنيا لـ إيمى سمير غانم فى العمرة: ربنا يتقبل بحبك أوي

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صورة عبر خاصية الأستورى لشقيقتها إيمى سمير غانم أثناء أدائها العمرة .

وعلقت الفنانة دنيا سمير غانم، على صورة شقيقتها إيمى سمير غانم قائلة : “ ربنا يتقبل منك بحبك اوي” .

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم صور لوالدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدها دلال عبد العزيز و شقيقتها دنيا ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت إيمي سمير غانم علي الصورة قائلة: يارب اجمعني معاهم في الجنة.

يذكر أن آخر الأعمال التى شاركت فيها ايمي سمير غانم وشقيقتها دنيا سمير غانم هو مسلسل "نيللى وشريهان .

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما.

وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".