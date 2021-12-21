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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط أصدقائها .. دنيا سمير غانم تتجاهل أحزانها

صدى البلد

نشر الاعلامي رامي رضوان صورة جديدة له، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وظهر رامي رضوان، برفقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم ، وعدد من أصدقائهم .

 

يذكر أن علقت الفنانة دنيا سمير غانم، علي تكريم أبطال فيلم “فرق خبرة” لروح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت دنيا عبد العزيز صورة للفنان محمد الشرنوبي أثناء وقوفه في العرض الخاص للفيلم ممسكًا في يده صورة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

 

وكتبت دنيا سمير غانم ، علي الصورة معلقة: “ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم، الله يرحمك يا أمي”.

 

سمير غانم الاعلامي رامي رضوان دنيا سمير غانم دلال عبد العزيز موقع التواصل الاجتماعي

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