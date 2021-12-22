محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعاً لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى وتوابع مركز الحسينية ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وعدد من مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات الحكومية ورؤساء المراكز والمدن.

أكد محافظ الشرقية أن أعمال تنفيذ المشروعات تسير علي قدم وساق مشددا على رؤساء الشركات والهيئات الحكومية بمتابعة الشركات المنفذة والزامها بالجدول الزمني المحدد لإسراع الخطى في تنفيذ المشروعات وإنجاز مشروع حياة كريمة بقرى الحسينية والبالغ عددها 41 قرية و740 تابعا.

وخلال الاجتماع اطمأن المحافظ على نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والتي تتماشى مع مبادرة حياة كريمة لتغيير وجه الحياة إلى الأفضل وتحسين جودة حياة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري ستغير شكل الحياة الي الأفضل وتحدث نقله حضارية ونوعية بمستوي الخدمات المؤداة للمواطنين.

كان محافظ الشرقية قد أصدر قراراً بتشكيل وحدة لمتابعة آليات تنفيذ مراحل مبادرة حياة كريمة على أن تتولى الوحدة المهام والمسئوليات الآتية.

منسق وحدة المحافظة والمشرف على عمل الوحدة والتنسيق مع الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، وكذلك المسئول عن إجراءات التنسيق بشأن توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات على مستوى المحافظة، ورفع تقرير إسبوعي للعرض علي المحافظ ونائبه بشأن التقدم في أعمال المبادرة.

مسئول التخطيط والذي يقوم بالإشراف على أعمال مسئولي التخطيط على مستوى المراكز وتقديم الدعم الفني المستمر لهم ، وكذلك الإشراف على عملية إعداد مشروع الخطط السنوية للمراكز المتبقية بالمحافظة ، والتنسيق مع مسئولي التخطيط بالوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية ومسئولي التخطيط بالمديريات وشركات المرافق والهيئات المشاركة في تنفيذ المبادرة .

مسئول المتابعة ويقوم بالإشراف على الأعمال وتقديم الدعم الفني لمسئولي المتابعة على مستوى المراكز واعدد وتحديث تقارير متابعة الموقف التنفيذي والتمويلي ورفع تحديث نصف شهري للوحدة المركزية.

مسئول المشاركة المجتمعية ويقوم بالإشراف على تقديم الوعي الفني لمسئولي المشاركة المجتمعية على مستوى المراكز والتأكد من مشاركة أعضاء اللجان المجتمعية في عمليات التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، وكذلك إدارة منظومة الشكاوى والاستفسارات المجتمعية لمشروعات المبادرة.

مسئول التوثيق والإعلام ويقوم بالتوثيق الفوتوغرافي والفيديو لمشروعات المبادرة بشكل منتظم ( قبل – أثناء – بعد ) مراحل التنفيذ ، مع إعداد أرشيف وصور ولقطات فيديو لكل مشروع بالمبادرة على أرض المحافظة ، بما في ذلك شهادات حيه من المواطنين المستفيدين ، وتأسيس وإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والنشر الدوري لمختلف خطط وتطورات تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مختلف أعضاء الوحدة من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة على صفحة الفيس بوك.