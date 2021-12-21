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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اتصال بوتين وماكرون..الرئيس الأوكراني: مستعدون لعقد لقاء مع روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لعقد لقاء مع موسكو بأية صيغة وبأي شكل من الأشكال.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف زيلينسكي أن أوكرانيا "مستعدة لتنفيذ ما اتفقنا على القيام به".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد على "إمكانية عقد قمة جديدة بصيغة نورماندي تعتمد على خطوات سلطات أوكرانيا لتنفيذ حزمة تدابير مينسك".

جاء ذلك خلال الاتصال الذي أجراه نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بحث فيه مع بوتين تعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا.

وقال قصر الكرملين في بيان: "في سياق الاتصالات الروسية الفرنسية المنتظمة على أعلى مستوى ، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث تمت مناقشة قضايا تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية".

وأضاف البيان حول اقتراحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية: “في هذا السياق، فإن أولوية لمسودات الاتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية واتفاقية بشأن التدابير الأمنية لروسيا والدول الأعضاء في الناتو، والتي تم إرسالها إلى الجهات المعنية، بما في ذلك الى الجانب الفرنسي”.

ولفت البيان: “كما ناقش الرئيسان الموقف الإشكالي الذي نشأ في تسوية النزاع الأوكراني الداخلي، والناجم عن عدم رغبة كييف في تنفيذ اتفاقيات مينسك”.

الرئيس الأوكراني أوكرانيا روسيا روسيا وأوكرانيا ماكرون

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