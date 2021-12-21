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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحمد زين: اجتماع رئيس الوزراء بشركة جنرال موتورز نتاج توجيهات الرئيس السيسي

احمد زين
احمد زين

قال المهندس أحمد زين خبير السيارات الكهربائية ، إن اجتماع رئيس الوزراء مع مسئولى شركة "جنرال موتورز" و"مجموعة منصور للسيارات" ، هو نتاج توجيهات الريس بيدعم فكرة السيارات الكهربائية والذى بدأ منذ عام 2020  .

 

وأضاف خبير السيارات الكهربائية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسى يريد أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتصنيع السيارات الكهربائية ، وهناك تعليمات مباشرة منه بان تصبح مصر مركزا إقليميا والبدء فى ذلك .

 

وأوضح زين أنه بالفعل شاهدنا الاهتمام بتوطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال صناعة الاتوبيس الكهربائي ، والمنورول و الاتوبيس الترددى الذى سيعمل على الطريق الدائرى قريبا ، بالاضافة الى مشروع السيارة نصر الكهربائية .

 

وتابع زين أن الفكرة هنا التحول وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030 و التى تنص على البدء فى التحول الى النقل الكهربائى وهذا بشكل عام ، اما بشكل خاص ، فنحن نريد ان تصبح مصر مركز اقليمى كبير .

 

وتوقع زين أن خلال العام القادم 2022 ، ستكون هناك اكثر من شركة لصناعة السيارات فى مصر ، ستقوم بتصنيع السيارات الكهربائية محليا .

 

والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد مساء أمس، اجتماعاً مع "أنكوش أرورا"، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، والمهندس طارق عطا، رئيس شركة جنرال موتورز مصر، ومحمد الغزالي حرب، رئيس إدارة تطوير الأعمال بمجموعة منصور للسيارات ، بالاضافة الى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

 

وتم عرض و شرح ممثلي الشركتين مواصفات وإمكانيات السيارة الكهربائية الصغيرة ، والتي يعتزمون طرحها في السوق المصرية العام القادم .

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