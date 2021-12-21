النني يقود تشكيل أرسنال أمام سندرلاند في كأس الرابطة

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق ارسنال، عن تشكيل فريقه لملاقاة سندرلاند في دور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل ارسنال محمد النني كأساسيًا، وشهد تواجد كل من:



في حراسة المرمى: برناد لينو

خط الدفاع: سيدريك سواريس - بين وايت - روب هولدينج - نونو تافاريس

خط الوسط: محمد النني - مارتين أوديجارد - إيميل سميث رو

خط الهجوم: نيكولاس بيبي- إدوارد نيكيتاه - فلوريان بالوجون

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات معقل فريق ارسنال.