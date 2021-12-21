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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أدهم نابلسي آخرهم.. نجوم حرموا الفن وقرروا الاعتزال

ادهم نابلسي
ادهم نابلسي

أثار الفنان الأردني المعتزل حديثا أدهم نابلسي حالة من الجدل الواسع بسبب ما أعلنه عن حرمانية الفن وإن اعتزاله الغناء جاء من أجل إرضاء رب العالمين وهو الأمر الذى يعيد للاذهان عدد من النجوم الذين انتهجوا نفس نهج أدهم نابلسي منهم حلا شيحة والكويتية سعاد سليمان.


وفي التقرير التالي نرصد ما قام به هؤلاء النجوم وتصريحاتهم المثيرة للجدل اتجاه الفن وتحريمه.


أدهم نابلسي

 

قرر أدهم نابلسي ان يعلن عن اعتزاله الغناء عبر صفحته على موقع اليوتيوب


وقال أدهم النابلسي: “خبر سعيد جدًا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائمًا يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك”.

وأضاف: "الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر".

وتابع: “بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت ناوي احققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هيجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيًا”.

 

واختتم أدهم نابلسي: “بشكركم على الدعم المستمر، بتمنى أن هذا الدعم يستمر، لأن هذه ليست النهاية، مش هختفي بل بالعكس هتشوفوني أكثر فتتعرفوا عليّا على الطبيعة”.

حلا شيحة

بينما قصة الفنانة حلا شيحة مع الفن مليئة بالإثارة حيث اعتزلت التمثيل تماما لمدة 13 عاما وكان طيلة هذه الفترة ترى أن التقرب من الله وعبادته أفضل من عودتها إلى التمثيل ولكن بعد قرار انفصالها عن زوجها الكندي قررت أن تعود إلى التمثيل ولكن لم تمض كثيرا حتى قدمت فيلم مش أما مع تامر حسنى وقررت بعدها أن تعتزل وارتبطت بالداعية معز مسعود وهاجمت الفن وحرمته وتبرات من الفيلم بسبب بعض المشاهد التي قدمتها وظهرت فيها وهي تحضن تامر حسنى وتسبب هذا الأمر في هجوم حاد عليها من قبل الوسط الفني والذي أعلن أن الفن ليس حرام.

سعاد سليمان

وبينما أعلنت الفنانة الكويتية سعاد سليمان اعتزالها التمثيل، بعد ارتدائها الحجاب منذ فترة قصيرة.

ونشرت "سعاد" مقطع فيديو قالت فيه: "أنا أعلن اعتزالي الفن، وأنا هتفرغ للدراسة ولعيالي، ومن يوم اتحجبت رافضة إني أكون ممثلة، وما أريد شيء يخدش حجابي".

أدهم نابلسي تامر حسني معز مسعود حلا شيحة الفنانة حلا شيحة الفنان الأردني

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