تعليق مثير من وزير الإعلام اليمني على وفاة سفير إيران لدى الحوثيين

قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن سفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو الذي أعلنت طهران وفاته بكورونا، "لم يعد مشيا على قدميه ولا هو ذاق تمر مأرب".

وكتب الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر "دفع النظام الإيراني بالضابط في فيلق القدس حسن إيرلوا حاكما عسكريا بصلاحيات مطلقة في العاصمة المختطفة صنعاء، إيذانا بمرحلة جديدة من التدخل انتقلت فيها طهران للواجهة في إدارة التصعيد السياسي واجهاض الحلول السلمية للأزمة، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا في مأرب والبيضاء وشبوة".

١-دفع النظام الايراني بالضابط في فيلق القدس حسن ايرلوا حاكما عسكريا بصلاحيات مطلقة في العاصمة المختطفة #صنعاء، ايذانا بمرحلة جديدة من التدخل انتقلت فيها طهران للواجهة في إدارة التصعيد السياسي واجهاض الحلول السلمية للازمة، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا في مأرب والبيضاء وشبوة — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 21, 2021

وأضاف الوزير اليمني "مليشيا الحوثي احتفت بحسن إيرلوا، واستقبلته بالسجاد الاحمر، ومكنته طيلة فترة تواجده في صنعاء من قرارها السياسي والعسكري السلم، الحرب ليمارس خلالها طقوس الحاكم الفعلي، الذي يتصدر الاحتفالات، يزور المؤسسات، يتفقد الأوضاع، لتكشف للعالم انقيادها وتبعيتها العمياء للنظام الإيراني".

وتابع "بعد عام من وصول إيرلوا حاكم عسكري تبخر مشروع طهران في اليمن على صخرة استبسال وصمود مأرب، وعادت تستجدي الوساطات لمجرد اجلاءه، بعد أن مرغ اليمنيون بدعم من التحالف بقيادة أنفها في التراب. أما إيرلوا الذي اختبر باس اليمنيين، فلا هو عاد مشيا على قدميه كما دخلها ولا هو ذاق تمر مأرب".

٣-بعد عام من وصول ايرلوا حاكم عسكري تبخر مشروع طهران في اليمن على صخرة استبسال وصمود مأرب، وعادت تستجدي الوساطات لمجرد اجلاءه،بعد ان مرغ اليمنيون بدعم من التحالف بقيادة 🇸🇦 أنفها في التراب.

أما ايرلوا الذي اختبر باس اليمنيين، فلا هو عاد مشيا على قدميه كما دخلها ولا هو ذاق تمر مارب — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 21, 2021

وكانت إيران أعلنت، الثلاثاء، وفاة سفيرها لدى الحوثيين حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "إيرلو أصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في اليمن، وعاد إلى البلاد للأسف في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول".