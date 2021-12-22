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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق مثير من وزير الإعلام اليمني على وفاة سفير إيران لدى الحوثيين

الإرياني: حسن إيرلو
الإرياني: حسن إيرلو لم يعد مشيا على قدميه ولم يذق تمر مأرب

قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن سفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو الذي أعلنت طهران وفاته بكورونا، "لم يعد مشيا على قدميه ولا هو ذاق تمر مأرب".

وكتب الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر "دفع النظام الإيراني بالضابط في فيلق القدس حسن إيرلوا حاكما عسكريا بصلاحيات مطلقة في العاصمة المختطفة صنعاء، إيذانا بمرحلة جديدة من التدخل انتقلت فيها طهران للواجهة في إدارة التصعيد السياسي واجهاض الحلول السلمية للأزمة، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا في مأرب والبيضاء وشبوة".

وأضاف الوزير اليمني "مليشيا الحوثي احتفت بحسن إيرلوا، واستقبلته بالسجاد الاحمر، ومكنته طيلة فترة تواجده في صنعاء من قرارها السياسي والعسكري السلم، الحرب ليمارس خلالها طقوس الحاكم الفعلي، الذي يتصدر الاحتفالات، يزور المؤسسات، يتفقد الأوضاع، لتكشف للعالم انقيادها وتبعيتها العمياء للنظام الإيراني".

وتابع "بعد عام من وصول إيرلوا حاكم عسكري تبخر مشروع طهران في اليمن على صخرة استبسال وصمود مأرب، وعادت تستجدي الوساطات لمجرد اجلاءه، بعد أن مرغ اليمنيون بدعم من التحالف بقيادة أنفها في التراب. أما إيرلوا الذي اختبر باس اليمنيين، فلا هو عاد مشيا على قدميه كما دخلها ولا هو ذاق تمر مأرب".

وكانت إيران أعلنت، الثلاثاء، وفاة سفيرها لدى الحوثيين  حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وفاة سفير إيران لدى الحوثيين بعد إصابته بـ كورونا

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "إيرلو أصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في اليمن، وعاد إلى البلاد للأسف في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول".

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