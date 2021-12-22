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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات خارقة وأسعار جنونية.. أبرز سيارات بوجاتي في عام 2021 |صور

مواصفات خارقة وأسعار
مواصفات خارقة وأسعار جنونية.. أبرز سيارات بوجاتي في عام 2021

تتميز شركة بوجاتي الفرنسية العريقة بإنتاجها للسيارات الخارقة التي تأتي على قمة هرم السيارات الرياضية والفضل في ذلك يرجع الى محركها الشهير W16 الذي يولد قوة دفع جبارة بالإضافة لنمط تصميم سياراتها الأيقوني الشهير والفريد من نوعه، حيث تجمع بين السرعة والقوة والأناقة وتجارب القيادة المريحة والممتعة، وتحرص الشركة سنوياً على تطوير أسطول سياراتها الخارقة بمزيد من التقنيات الجديدة.

وفي السياق التالي يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز سيارات بوجاتي موديل 2021 

1- بوجاتي ديفو

تأتي السيارة الأنيقة بوجاتي ديفو بمحرك W16 بسعة 8000 سي سي مع 4 شواحن تيربو تقوم بتوليد قوة تصل الي 1600 حصان يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من عزم الدوران مكون من سبع سرعات وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.4 ثانية فقط وتبلغ سرعتها القصوى 380 كم/ساعة .

يبلغ سعر سيارة بوجاتي ديفو موديل 2021 عالمياً نحو 5.4 مليون دولار ، ستتوفر بــ 40 نسخة.

2- بوجاتي تشيرون سبورت

تعتمد سيارة تشيرون سبورت على محرك W16 بسعة 8000 سي سي، مزود بأربعة شواحن تيربو تولد قوة تصل الي 1479 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من سبع سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.4 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى 420 كم/ساعة، ويبلغ سعر سيارة بوجاتي شيرون سبورت 3.3 ملايين دولار.

3- بوجاتي تشيرون بور سبورت

جاءت بوجاتي شيرون بور سوبر بمحرك  W16 مزود بأربعة شواحن تيربو تقوم بتوليد قوة تصل الي 1500 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 1600 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من سبع سرعات، وتصل قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.4 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى 350 كم/ساعة، ويبلغ سعر بوجاتي شيرون بور سبورت 3.6 ملايين دولار، وتتوفر بـ 60 نسخة.

4- بوجاتي شيرون سوبر سبورت

تستمد بوجاتي شيرون سوبر سبورت قوتها من محرك  W16 بــ 4 شواحن تيربو تقوم بتوليد قوة تصل الي 1577 حصان مع عزم أقصى للدوران يصل الى 1600 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في خلال 2.4 ثانية فقط، ويصل سرعتها القصوى 440 كم/ساعة، يبلغ سعر بوجاتي شيرون سوبر سبورت 3.7 ملايين دولار ، وتتوفر بعدد 40 نسخة.

5- بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

تتوفر بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ بمحركW16  بسعة 8000 سي سي، مزود بأربعة شواحن تيربو، تقوم معاً بتوليد قوة تصل الي 1600 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 1600 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 2.4 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى 490 كم/ساعة، ويبلغ سعر بوجاتي شيرون سوبر سبورت الي 3.9 مليون دولار، وتتوفر بعدد 30 نسخة.

6- بوجاتي بوليد

تتألق بوجاتي بوليد الخارقة كسيارة مخصصة لحلبات السباق، حيث تعتبر أسرع سيارة من بوجاتي بفضل محرك W16 المزود بأربعة شواحن تيربو، تقوم بتوليد قوة تصل الي 1850 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 1850 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات، و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في خلال 2.1 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى 500 كم/ساعة، يبلغ سعر بوجاتي بوليد 9 مليون دولار، وتتوفر بنسخة واحده فقط.

7- بوجاتي لافوتير نوار

تعتبر بوجاتي لا فواتور نوار أغلى سيارة في العالم حالياً، وتعتمد على محرك W16 رباعي التيربو بسعة 8000 سي سي يولد قوة تصل الي 1500 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الي 1600 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في خلال 2.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى 380 كم/ساعة ،ويبلغ سعر سيارة بوجاتي لا فوتير نوار عالمياً نحو 18.9 مليون دولار وتعد أغلى سيارة على وجه الأرض وتتوفر بــ 4 نسخ فقط.

بوجاتي الفرنسية السيارات الرياضية W16 الأيقوني التقنيات محرك بوجاتي بوليد بوجاتي لافوتير نوار بوجاتي شيرون سوبر سبورت

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