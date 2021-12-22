أراوخو: التعادل مع إشبيلية خطوة إلى الأمام

أعرب رونالد أراوخو مدافع برشلونة، عن استيائه من التعادل الإيجابي (1-1) خلال مواجهة إشبيلية، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، من منافسات الليجا، والتي أقيمت في معقل الأندلسيين "رامون سانشيز بيزخوان".

وسجل لإشبيلية بابو جوميز في الدقيقة 32، بينما تعادل لبرشلونة رونالد أراوخو في الدقيقة 45.

وقال أراوخو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد اتخذنا خطوة إلى الأمام، حيث لعبنا مباراة رائعة ضد منافس صعب مثل إشبيلية، وكنا نستحق المزيد لأننا كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني".

وأضاف: "في الشوط الأول ظهرنا بشكل جيد، ومن المؤسف أنهم سجلوا هدفًا، لكننا نسير على الطريق الصحيح".

وتابع: "الشباب يؤدون عملا رائعا، لكننا نحتاج تسجيل أكثر من هدف لحسم مثل هذه المباريات، فنحن نعمل ونأمل في تصحيح الوضع خلال الدور الثاني من الليجا".

وعن تسجيله الهدف، أوضح: "لقد تدربنا على هذه الكرة، وبوسكيتس شتت الدفاع من أجلي، حيث كنت وحيدًا وسجلت، وسعيد بالهدف ومساعدة الفريق، لأننا كنا قادرين على لعب مباراة جيدة".

وبهذا التعادل يرفع إشبيلية رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بينما يرفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.