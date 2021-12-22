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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش تشارك متابعيها كواليس مسلسل ستات بيت المعادي

كندة علوش و احمد
كندة علوش و احمد وفيق و انتصار و محمد سلامة

شاركت الفنانة كندة علوش صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل “ستات بيت المعادي” وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت كندة علوش في الصورة مع الفنان أحمد وفيق و الفنانة انتصار و مخرج العمل محمد سلامة مما اثار اعجاب متابعيها.

 

ومسلسل ستات بيت المعادي هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي بعنوان Why Women Kill، من ستوديو CBS وهو مكوّن من 12 حلقة، ويتصدر بطولة المسلسل النجوم كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز , ميرهان حسن، أحمد وفيق، إنجي كيوان، شريف حافظ، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت، ومن إخراج محمد سلامة.

 

بيت المعادي  كان من المقرر أن يحمل أسم الستات بتعرف تقتل، وتم تغيره إلى بيت المعادى ، وتبلغ عدد حلقاته 8 حلقة فقط.

كندة علوش التواصل الاجتماعي انستجرام نجوم كواليس صورة جديدة

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