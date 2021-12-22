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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن وتل أبيب بمفترق طرق بسبب القضايا الأمنية

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأربعاء أنه يجب بلورة رؤية أمنية مشتركة بين واشنطن وتل أبيب.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن وتل أبيب في مفترق طرق بشأن قضايا أمنية مختلفة.

وبحث الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان الذي يزور إسرائيل حاليًا عددًا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف النووي الإيراني.

وقال بيان صادر عن مكتب هرتسوج: إنه عقد اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان لدى وصوله إلى إسرائيل بحضور السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايك هيرتسوج والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدز وممثلين رفيعي المستوى من مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية في إسرائيل.

وأعرب الرئيس هرتسوج عن تقديره العميق لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن على "صداقته العميقة" مع إسرائيل، كما تقدم بالشكر إلى إدارة الولايات المتحدة على الحفاظ على "الروابط القوية والمهمة بين البلدين وتعزيزها".

وبحسب البيان، ناقش الطرفان في اجتماعهما مختلف القضايا الإقليمية، وأعرب الرئيس هرتسوج عن قلقه من "تقدم إيران نحو الحصول على أسلحة نووية تحت رعاية مفاوضات فيينا".

وشدد هرتسوج خلال اللقاء على ضرورة "وقف التسلح النووي الإيراني بأي ثمن".

ووصل ساليفان إلى إسرائيل في وقت سابق من يوم الثلاثاء في زيارة عمل تستمر لمدة يوم واحد، ومن المقرر أن يلتقي غدا برئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير دفاعه بيني غانتس.

وتأتي زيارة ساليفان مع تجدد المفاوضات بين إيران والدول العظمى لإعادة إحياء الاتفاق النووي. 

مستشار الأمن القومي الأمريكي واشنطن أمريكا إسرائيل تل أبيب

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