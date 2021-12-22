هعتزل المهرجانات.. هل انتهت فقاعة « حمو بيكا » بهذه الطريقة ؟

تلقى مؤدي المهرجانات حمو بيكا، صدمة كبيرة بعد فشل أغنيته الجديدة "مهرجان ضحكتها مزيكا" التي طرحها على يوتيوب بالأمس.

ولم يجد مهرجان حمو بيكا أي مشاهدات أو تفاعلات من جمهور المهرجانات على الرغم من وجود 4 مليون مشترك على القناة الرسمية لحمو بيكا على موقع يوتيوب.

هعتزل المهرجانات

وخرج حمو بيكا في بث مباشر من خلال صفحته على فيس بوك، حيث أبدى مؤدي المهرجانات استيائه من عدم وصول أغنيته الجديدة إلى الجمهور وتحقيق مشاهدات ضئيلة جدًا معبرًا بلغته وأسلوبه الدارج: « الآنسة سوزان اللي ماسكة اليوتيوب فيه حاجة غلط في اليوتيوب .. بقى أنا أنزل تراك من يومين لحد دلوقتي يجيب 11 ألف بس .. أول مرة يحصل معاية كدة .. أنا ممكن أبطل الشغلانة دي على كدة ».

وقال بيكا: « احنا بنغرق وانتو مش حاسين بحالجة .. في مصيبة والحقوووونا .. ياعم مارك شوفلنا حل . أنا ممكن أسيب اليوتيوب خالص وأنزلكم التراكات على الفيس بوك .. فيه لعنة على اليوتيوب ».

أزمة حمو بيكا مع نقابة الموسيقيين

ويواجه حمو بيكا أزمات كبيرة في مصر بعد قرار نقابة الموسيقيين بوقفه عن الغناء، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد لهذا اللون من الغناء ورافض له قطعًا، وعلى رأسهم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

وعقب بيان النقابة بمنع 19 مؤدي مهرجانات من الغناء، قال هاني شاكر في تصريحات تلفزيونية ردًا على من يروجون أن فن المهرجانات سينتشر بالعالم كله: « تبقى كارثة لو المهرجانات أصبحت لغئة سائدة في العالم، ويوم القيامة يبقى قرب».

وأضاف نقيب الموسيقيين: «مع احترامي للمهرجانات والناس اللي بيحبوها، ولكن مينفعش إن الصورة اللي متاخدة عن الفن المصري، إنهم مطربين مهرجانات».

وكانت النقابة أوقفت عن الغناء قائمة ضمت كل من حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ«كزبرة وحنجرة- مصطفى زكريا محمد على الشهير بـ مسلم- أبوليلة- أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة- حمو طيخا- ريشة كوستا سمارة- شواحة- ولاد سليم- العصابة- الزعيم- علاء فيفتي- فرقة الكعب العالي- مجدي شطة- وزة مطرية- شكل- عمرو حاحا.

جهات رسمية تخاطب يوتيوب

وكان قد فجر هاني شاكر مفاجأة عندما أعلن عن مخاطبة جهات رسمية ليوتيوب من أجل وقف أغاني المهرجانات.

وقال هاني شاكر إن نقابة الموسيقيين تجري اتصلالت مع جهات في الدولة مثل وزارة الاتصالات، لمخاطبة يوتيوب.

وأضاف هاني شاكر: «الحقيقة لازم الخطوة دي تتاخد، لأنه الأغاني اللي بيسمعها أولادنا على يوتيوب حاجة تحزن.. وجهات رسمية هي اللي هتخاطب يوتيوب.. وإحنا مش أول ناس نعمل ده.. وبإذن الله هيكون فيه أخبار كويسة قريب».

فقاعة ستندثر

ومع رواج أغاني المهرجانات في الوطن العربي وصولًا إلى الحفلات التي أحياها مطربي المهرجانات مؤخرًا في السعودية والأردن، لكن وجهات نظر متعددة تجد أن هذا النوع من الغناء لن يستمر طويلًا.

ويشير الموسيقار يحيى الموجي في تصريحات صحفية أن أغاني المهرجانات عبارة عن فرقعة في الهواء وموضة وهتخلص.

وعلق حلمي بكر الموسيقار الكبير على رواج ظاهرة المهرجانات قائلًا:"عملنا خلط للأوراق ودخلنا حاجات كتيرة في بعضها"، كما دعم موقف نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وأضاف حلمي بكر، في مداخلة تلفزيونية مستنكرًا: محدش قادر يمنع الغناء الهابط !! وأبناءنا ضايعين وما يحدث في اغاني المهرجانات أمرا يفسد الذوق وكله كلام خارج ومرفوض.