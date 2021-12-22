قنبلة موقوتة.. إسرائيل: إيران تهدد الشرق الأوسط بأكمله

قال الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج، اليوم "الأربعاء"، إن إيران قنبلة موقوتة تهدد إسرائيل والشرق الأوسط بأكمله.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أكد هرتسوج، على ضرورة تحييد التهديد الإيراني، سواء تم التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية بين الدول العظمى وإيران في العاصمة النمساوية، فيينا، أو لم يتم التوصل إلى اتفاق.

جاءت تصريحات هرتسوج، خلال مراسم تخريج دورة طيارين، وأشار خلالها إلى أن الأخطبوط الإيراني يواصل إرسال أذرعه إلى كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، خاصة إسرائيل.

وأضاف أن إيران هي قنبلة زمنية موقوتة تهدد إسرائيل والشرق الأوسط كله، ويجب تحييدها.

وأكد الرئيس الإسرائيلي، أنه يتابع المفاوضات النووية الجارية في فيينا عن كثب.

كما دعا المجتمع الدولي إلي عدم الاستخفاف بخطورة إيران، مناديا بتحييد خطر النووي الإيراني مرة واحدة وإلي الأبد، سواء بوجود اتفاق أو دونه، مع حظر السماح لـ إيران بحيازة قدرة نووية.