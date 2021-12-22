بعد خلافاته مع ميركل.. ماذا قال جونسون في أول اتصال مع شولتس

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس اليوم الأربعاء، الاتصال الهاتفي الأول مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، بعد الخلافات الكثيرة التي كانت تربطه بالمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

وقال جونسون في تغريدة:"من الرائع التحدث إلى المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم".

وأضاف جونسون:"تحدثنا عن الصداقة الوثيقة بين بلدينا. إنني أتطلع إلى العمل مع أولاف في السنوات القادمة".

ويأتي ذلك بعد العديد من الخلافات التي شابت العلاقات بين جونسون والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل منذ انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، لدرجة أن ميركل رفضت مصافحته عند التقاط الصور في قمة السب في يونيو الماضي، عندما رفع جونسون مرفقه لتحية ميركل بينا لم تبادله الأخيرة إياها.

وكان شولتس علق على أزمة البنزين التي ضربت بريطانيا في الشهور الأخيرة حين كان مرشحا للمنصب، إن مشاكل بريطانيا بسبب خروجهم من الاتحاد الأوروبي.