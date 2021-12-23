وزيرة التضامن: نعمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وأقرار حقوقهم دون تنمر.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القوانين التى تساند بعض الفئات من ذوى الإعاقة والنساء والأطفال والمسنين جاءت مكملة للدستور.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضائية ام بى سى، أن التعديل جاء فى نظام مجتمعى وقانونى وعملى، منوهه إلى أننا نعمل على دمج ذوى الاعاقة فى المجتمع، وهناك اقرار بحقوقهم دون تنمر أحد عليهم.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى، كما أن هناك جزء كبير من المشروعات القومية تتجه نحو الصعيد، وهذا يعتبر تحيز إيجابي لجنوب مصر وهو تعويض لسنوات من الغياب.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوعي في الصعيد كان أقل من باقي محافظات مصر، وكانت هناك الكثير من المشاكل المتجذرة في الصعيد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الصعيد يواجه الكثير من المشاكل المركبة مثل الصحة والتعليم والفقر، ولذلك المشروعات التي تنفذ في الصعيد متكاملة، لكي تكون التنمية شاملة ومستدامة.



واستكملت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على الانتشار، وإعداد الكثير من مشروعات تمكين المرأة الصعيدية، لإدخالها في سوق العمل، كما أن هناك اهتمام من قبل وزارة التضامن بذوي الإعاقة، وهذا يمثل درجة من الانسجام مع ما يحدث في الصعيد من تنمية.

