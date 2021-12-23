عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة و لذيذة.. طريقة عمل كيكة شجرة الكريسماس

كيكة شجرة الكريسماس
كيكة شجرة الكريسماس

أيام قليلة و يحل الكريسماس و مع حلول هذه المناسبة يحتار الكثير من الأشخاص في أختيار الأطباق و الأكلات التي يمكن تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في هذا الكريسماس.

فتحرص الكثير من ربات المنزل علىى تقديم الوجبات و الأكلات الشهية و اللذيذة في الكريسماس، لذا قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج  زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  كيكة شجرة الكريسماس في المنزل.

 

مقادير كيكة شجرة الكريسماس


٤ كيك فانيلا جاهز  (٢متوسط و٢صغير)

كريمة زبدة أخضر وأبيض 

لون غذائي أخضر

 سبرينكلز

 عجينة سكر صفراء 

جليتر غذائي ذهبي 


طريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس


- توضع 3 كيكات كطبقات وتفرد كريمة زبدة بيضاء بين طبقات الكيك وتغطى بكريمة الزبدة البيضاء، ثم تزين بكريمة الزبدة الخضراء وسبرينكيلز وجليترذهبي

 

الكريسماس طريقة عمل كيكة شجرة الكريسماس مقادير كيكة شجرة الكريسماس طريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس شجرة الكريسماس

موضوعات متعلقة

مختلفة على السفرة.. طريقة تحضير سلطة الكريسماس

لو هتخرجي.. تعرفي على موضة ألوان الكريسماس

ترشيحاتنا

بسبب مباراة الأهلي.. وفاة مشجع لنادي الرجاء بأزمة قلبية

شبانة: تقرير كيروش عن كأس العرب يدين عصام الحضري

رئيس موريتانيا يجري تغييرات في المؤسسة العسكرية

عامر حسين: سيتم تأجيل جميع المباريات في الدوري بعد يوم 27 ديسمبر

سيد عبد الحفيظ: حكم السوبر ساعد لاعبي الرجاء في إضاعة الوقت أمام الأهلي

قرعة كأس كاراباو.. ليفربول يضرب موعدا مع آرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

وفاة حارس مرمي فريق الرباط والأنوار البورسعيدي بالسكتة القلبية

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

إزاى مش بتشتغل؟.. الرئيس السيسي: شركة خاصة اشتغلت بـ 75 مليار جنيه فى 7سنين

60 ألف جنيه نفقة شهرية|محامي زينة: دخل أحمد عز 300 مليون جنيه سنويا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

الفن حلال ولا حرام؟! .. القصة الكاملة لاعتزال الفنان أدهم نابلسي

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ