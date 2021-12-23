سهلة و لذيذة.. طريقة عمل كيكة شجرة الكريسماس

أيام قليلة و يحل الكريسماس و مع حلول هذه المناسبة يحتار الكثير من الأشخاص في أختيار الأطباق و الأكلات التي يمكن تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في هذا الكريسماس.

فتحرص الكثير من ربات المنزل علىى تقديم الوجبات و الأكلات الشهية و اللذيذة في الكريسماس، لذا قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كيكة شجرة الكريسماس في المنزل.

مقادير كيكة شجرة الكريسماس



٤ كيك فانيلا جاهز (٢متوسط و٢صغير)

كريمة زبدة أخضر وأبيض

لون غذائي أخضر

سبرينكلز

عجينة سكر صفراء

جليتر غذائي ذهبي



طريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس



- توضع 3 كيكات كطبقات وتفرد كريمة زبدة بيضاء بين طبقات الكيك وتغطى بكريمة الزبدة البيضاء، ثم تزين بكريمة الزبدة الخضراء وسبرينكيلز وجليترذهبي