سهلة و لذيذة.. طريقة عمل كيكة شجرة الكريسماس

أيام قليلة و يحل الكريسماس و مع حلول هذه المناسبة يحتار الكثير من الأشخاص في أختيار الأطباق و الأكلات التي يمكن تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في هذا الكريسماس.
فتحرص الكثير من ربات المنزل علىى تقديم الوجبات و الأكلات الشهية و اللذيذة في الكريسماس، لذا قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كيكة شجرة الكريسماس في المنزل.
مقادير كيكة شجرة الكريسماس
٤ كيك فانيلا جاهز (٢متوسط و٢صغير)
كريمة زبدة أخضر وأبيض
لون غذائي أخضر
سبرينكلز
عجينة سكر صفراء
جليتر غذائي ذهبي
طريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس
- توضع 3 كيكات كطبقات وتفرد كريمة زبدة بيضاء بين طبقات الكيك وتغطى بكريمة الزبدة البيضاء، ثم تزين بكريمة الزبدة الخضراء وسبرينكيلز وجليترذهبي