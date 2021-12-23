سفيرة للنوايا الحسنة| دنيا سمير غانم: بستمتع إني بخدم الأطفال

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم ، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها خلال الاحتفالية التي أقامتها يونيسف مصر -منظمة الأمم المتحدة للطفولة- والتي قامت فيها الفنانة بتجديد عقدها كسفيرة للنوايا الحسنة.

وعلقت دنيا سمير غانم، على الصور قائلة: «سعيدة جدا بتجديد عقدي كسفيرة للنوايا الحسنة لـ @unicef.egypt و بستمتع بكل لحظة بحس فيها إني بخدم الأطفال، النعمة اللي لازم كلنا نحافظ عليها و نوفر لهم كل الأمان و الحب و الراحة لإنهم اتخلقوا عشان يكونوا سعداء.. بشكر @jeremyatunicef رئيس @unicef.Egypt و بتمني اننا نقدر نساعد أطفالنا في تحقيق أحلامهم».



دنيا سمير غانم تجدد عقدها مع منظمة اليونيسف

يأتي ذلك بعدما، وقعت الفنانة دنيا سمير غانم عقد تجديد مع منظمة اليونيسف كسفيرة للنوايا الحسنة وسط حضور عدد كبير من المسؤولين.

وقالت دنيا خلال كلمتها في احتفالية اليونيسف بمرور 75 عاما على إنشاءها: “فخر لي أن أكون سفيرة النوايا الحسنة للمرة الثانية وشكرا لأهالي اللي ربوني على حب الخير”.

وتابعت دنيا: اليونيسف تعمل في أكثر من ١٩٠ بلدًا حول العالم من أجل حماية الطفل اللي يستحق كل حاجة حلوة في الدنيا.

وانطلقت منذ قليل احتفالية منظمة اليونيسف بمرور 75 عاما على إنشاءها وسط حضور حافل لعدد من المسؤولين.

وحضر اللقاء كلا من خالد العناني وزير السياحة والاثار، هالة السعيد وزيرة التخطيط، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

ويأتي ذلك تحت رعاية وبحضور سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية كما تتضمن الفاعلية حفل توقيع مع سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر، الفنانة دنيا سميرغانم.

أول ظهور للفنانة دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

من جهة أخرى، حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على التواجد بمهرجان المسرح القومي المقام في دار الأوبرا المصرية والذي يكرم والديها الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ويعد هذا هو الظهور الأول لـ دنيا سمير غانم بعد حالة الوفاة كما حرصت دنيا أن تدخل الحفل دون ملاحظة أحد أو المرور على الريد كاربت و التسجيل مع القنوات.

وتوافد عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء، ثم بدأ حفل افتتاح المهرجان القومي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية داخل المسرح بعزف السلام الجمهوري المصري، وبعدها قدمت النجمة سهر الصابغ حفل الافتتاح.

وقدم النجم حمزة العيلى، ببطولة احتفالية استعراضية تحت عنوان "الكاتب المصرى" والذى دار حول كتاب المسرح أصحاب النبؤة الأولى فى العرض المسرحى، والعرض ديكور محمد الغرباوي، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة الأزياء د. مروة عودة، والاستعراضات للفنانة رشا مجدي، وأشعار طارق علي ومخرج منفذ كريم محروس.