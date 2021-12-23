عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تسمح لطلاب الإعدادية بـ «التحسين».. بهذه الضوابط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السماح بالتحسين لطلاب الصف الثالث الاعدادي (الإعدادية) وفقًا لضوابط معينة. 

حيث شدّدت وزارة التربية والتعليم على أنه بالنسبة لـ طلاب الصف الثالث الإعدادي  الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة العام الماضي،  ويرغبون في دخول الامتحان هذا العام لتحسين المجموع، فيجب على المدارس أن تقوم بتجميع طلباتهم وإعداد كشف موقع من المختصين بالمدرسة ومعتمد ومختوم من مدير المدرسة. 

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على أن تسلم الكشوف المعتمدة مرفقا بها الأوراق التالية : 
-إفادة الحصول على الشهادة الإعدادية

- خطاب بأن الطالب لم ينسق هذا العام

-صورة من شهادة الميلاد المميكنة

txt

التعليم تكرم طلاب المراكز المتقدمة في أولمبياد اللغة الإنجليزية "HIPPO 2021" ..صور

txt

التعليم والصحة والصرف الصحى.. أهم بنود الجلسة التشاورية بين التخطيط والأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة

ويتم إرسال هذه الأوراق لإدارة الإحصاء بالمديرية التعليمية ، لتسجيلهم على موقع وزارة التربية والتعليم حتى يتمكن هؤلاء الطلاب من تسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بدخول امتحانات الاعدادية هذا العام قبل غلق الموقع ولن تقبل أي طلبات من أولياء الامور بعد ذلك. 

ويتم إضافة طلاب المنازل على موقع المدرسة بعد التحقق من انطباق الشروط بمعرفة المختصين بالمدرسة تحت مسئولية مدير المدرسة ويتم ادراجهم بكشوف 2 د قبل الاعتماد.

    

خطاب رسمي

وكان قد أرسل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية خطابا رسميا لمديريات التربية والتعليم، يعلن خلاله عن انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم، من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لـ امتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2022.

 

وقررت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب بسداد رسوم التقدم لـ امتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية في حالة قيام الطالب بسداد المصروفات  الدراسية كاملة (دفعة واحدة) أو سداد قسط واحد منها.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه جار التنسيق مع هيئة البريد المصري ، وشركة البريد المصري، وشركة فوري ، وشركة إي فينانس للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم.

 

رسوم دخول الامتحانات العامة هذا العام

  • رسوم امتحانات الإعدادية : 158 جنيها
  • رسوم امتحانات الثانوية العامة: المرة الأولى والثانية 210 جنيهات - المرة الثالثة والرابعة 410 جنيها
  • رسوم امتحانات الدبلومات الفنية: المرة الأولى والثانية والثالثة 208 جنيهات - المرة الرابعة 308 جنيهات
  • رسوم امتحانات الدراسات التكميلية : 208 جنيهات
  • رسوم امتحانات المواد القومية : 1500 جنيه عن كل مادة
  • رسوم امتحانات منازل ثانوي عام صف اول وثاني : 300 جنيه
  • رسوم امتحان عمال تعليم فني صف أول وثاني : 400 جنيه
التربية والتعليم التعليم الصف الثالث الإعدادي الثالث الإعدادي الاعدادية

ترشيحاتنا

خسروا بسذاجة .. صحف المغرب تسخر من الرجاء بعد تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي

طقس اليوم.. شبورة كثيفة وأمطار على السواحل مصحوبة بنشاط للرياح

أخبار التكنولوجيا| هواتف آيفون المؤهلة للحصول على إصدار iOS 16 الجديد من آبل.. فيفو تطلق سلسلة Vivo S12 بقدرات تصويرية خارقة

هآرتس: خلاف عميق بين إسرائيل وأمريكا والسبب إيران

احذر.. « الإنترنت المنزلي» يعرضك لـ 4 مخالفات تقودك للحبس والغرامة

التعليم تسمح لطلاب الإعدادية بـ «التحسين».. بهذه الضوابط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

طقس اليوم.. شبورة كثيفة وأمطار على السواحل مصحوبة بنشاط للرياح

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 23-12-2021

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي.. صور

العثور على جنين ديناصور داخل بيضة متحجرة عمرها 70 مليون عام

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

أصحاب ولا أعز .. نتفليكس تجمع منى زكي وإياد نصار لأول مرة

دوللي شاهين تتألق بأغاني فيروز ووردة في ندوة صدى البلد

بحبكم أوي.. دوللي شاهين تهنئ جمهورها بالعام الجديد 2022

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ