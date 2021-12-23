التعليم تسمح لطلاب الإعدادية بـ «التحسين».. بهذه الضوابط

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السماح بالتحسين لطلاب الصف الثالث الاعدادي (الإعدادية) وفقًا لضوابط معينة.

حيث شدّدت وزارة التربية والتعليم على أنه بالنسبة لـ طلاب الصف الثالث الإعدادي الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة العام الماضي، ويرغبون في دخول الامتحان هذا العام لتحسين المجموع، فيجب على المدارس أن تقوم بتجميع طلباتهم وإعداد كشف موقع من المختصين بالمدرسة ومعتمد ومختوم من مدير المدرسة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على أن تسلم الكشوف المعتمدة مرفقا بها الأوراق التالية :

-إفادة الحصول على الشهادة الإعدادية

- خطاب بأن الطالب لم ينسق هذا العام

-صورة من شهادة الميلاد المميكنة

ويتم إرسال هذه الأوراق لإدارة الإحصاء بالمديرية التعليمية ، لتسجيلهم على موقع وزارة التربية والتعليم حتى يتمكن هؤلاء الطلاب من تسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بدخول امتحانات الاعدادية هذا العام قبل غلق الموقع ولن تقبل أي طلبات من أولياء الامور بعد ذلك.

ويتم إضافة طلاب المنازل على موقع المدرسة بعد التحقق من انطباق الشروط بمعرفة المختصين بالمدرسة تحت مسئولية مدير المدرسة ويتم ادراجهم بكشوف 2 د قبل الاعتماد.

خطاب رسمي

وكان قد أرسل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية خطابا رسميا لمديريات التربية والتعليم، يعلن خلاله عن انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم، من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لـ امتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2022.

وقررت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب بسداد رسوم التقدم لـ امتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية في حالة قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة (دفعة واحدة) أو سداد قسط واحد منها.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه جار التنسيق مع هيئة البريد المصري ، وشركة البريد المصري، وشركة فوري ، وشركة إي فينانس للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم.

رسوم دخول الامتحانات العامة هذا العام