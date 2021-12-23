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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 مصانع عشوائية بدون ترخيص فى القليوبية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع أمن القليوبية من ضبط 4 مصانع عشوائية بدون ترخيص تقوم بإنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر مما يؤثر على سلامة تلك المنتجات وإستهلاكها تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية معلومات تفيد قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية غير مرخصة في مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى والمخصبات الزراعية بدون ترخيص.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتم ضبط 4 مصانع عشوائية بدون ترخيص يتم خلالها تعبئة وتداول مركزات الأعلاف والمخصبات الزراعية بإستخدام المخلفات المعدنية ، وتم ضبط المديرين المسؤولين عنها، وبلغ إجمالى المضبوطات 150 طن مواد خام ومنتج نهائى لمركزات أعلاف حيوانية مصنعة من مخلفات المجازر وأحشاء الدواجن بدون ترخيص معبأة داخل عبوات منسوب إنتاجها لشركات وهمية.


كما تم ضبط 147 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد خام مجهولة المصدر معبأة داخل شكائر منسوبة لشركات وهمية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية مخلفات المجازر الانتاج الزراعي مخصبات زراعية مجهولة المصدر شرطة البيئة والمسطحات شرطة البيئة

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