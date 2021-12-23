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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل.. 1400 إصابة جديدة بـ كورونا وقرار بجرعة رابعة من اللقاح

إسرائيل.. 1400 إصابة
إسرائيل.. 1400 إصابة جديدة بـ كورونا وقرار بجرعة لقاح رابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 4 وفيات، و1400 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، بعد فحص 98,586 عينة.

وبحسب المعطيات، فإن العدد التراكمي للمصابين بكورونا بلغ 1,360,098 من بينهم 9,591 حالة نشطة، بينها 83 حالة خطيرة، منهم 48 حالة حرجة و39 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الوفيات 8239.
 

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وسجل الأسبوع الأخير ارتفاعًا بالإصابات التي تم تشخيصها، حيث تم تسجيل 7085 إصابة جديدة منها 32 إصابة بحالة خطيرة، فيما أعلن عن وفاة 7 أشخاص تأثر بإصابتهم بالفيروس.

وتأتي هذه المعطيات، مع استمرار انتشار المتحورة الجديدة في البلاد وتسجيل عشرات الإصابات التي شخصت بشكل رسمي، حيث تقدر الجهات المسؤولة أن الإصابات بالمتحورة الجديدة تتضاعف خلال الأيام المقبلة.

ذكرت قناة كان العبرية، أن وزراة الصحة الإسرائيلية قررت التطعيم بالجرعة الرابعة لمن هم بعمر الـ 60 عاماً.

وقال وزير الصحة الإسرائيلية، نيتسان هوروفيتس، إنه سيتم تطعيم من هم بعمر الـ 60 عامًا بالجرعة الرابعة من تطعيم كورونا بدءًا من الأسبوع المُقبل. 

وعبر هوروفيتس عن أمله من أن يُثبت متحور "أوميكرون" أن يكون أقل خطورة من المتحورات الأخرى. 

وأضاف أنه يجب على الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة الخطيرة أن يتطعموا لتكون المناعة لديهم أقوى. 

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