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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صراع حياة أو موت.. قتال شرس بين أفعي وثعبان على طريق.. شاهد

صراع حياة أو موت..
صراع حياة أو موت.. قتال شرس بين أفعي وثعبان على طريق

دار صراع للحياة أو الموت بين أفعي وثعبان على جانبي أحد الطرق في منتصف هذا الشهر في تايلاند. 

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية فإن الأفعي كانت تحارب للخروج من قبضة الموت للثعبان خوفاً من أن تلتهم بالكامل. 

واستطاعت سيدة تدعي أنوشيت بريشا أن تسجل هذا القتال النادر والذي ردت فيه الكوبرا بغرس أسنانها وسمها في عنق الثعبان. 

واشتبك المفترسان في الشجيرات قبل أن ينسكب أمام السائقين المارين في بلدية ناخون سي ثامارات ، جنوب تايلاند.

كما تُظهر مجموعة من الصور المذهلة كيف قام الثعبان بلف جسمه السميك حول الكوبرا وحاول تقييد خصمه الذي قام هو أيضاً بعد ذلك بإغراق أنيابه في رقبة الثعبان. 

وتعليقاً على هذا الحدث، أضافت أنوشيت بريشا: «كان واحدًا يقاتل مع نفسه، والآخر يشبع جوعه، أنا محظوظ لأنني شاهدت مثل هذا الحدث النادر».

جدير بالذكر أن الثعبان يكون صغير الحجم ويمكن أن نقول عليه حية سواء كان ذكر أو أنثى ثم يكبر ليكون مبين، ويصبح سمه قاتل، وأبيض الوجه، كما إنه أصفر الجذع أشعر، أما انثي الثعبان   لونها يميل للأحمر، وجسمها عبارة عن أسطواني طويل  ويقال لها أفعى، لا تملك أي أطراف، ولا تملك أذنين خارجيتين على عكس الثعابين، ولايوجد للأفعى جفون، بل لها لسان يساعدها في تحديد مكان الفريسة.

لدغة ثعبان تودي بحياة رضيعة في جرجا بسوهاج

 

 

 

 

 

 


 

 

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