تعد الشاورما من الأكلات المشهورة في جميع الدول وقد تقدم فى العيش السوري أو الفينو أو الكيزر مع التومية وسلطة الطحينة والخيار المخلل.

ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل شاورما الدجاج على الطريقة التركية



طريقة عمل شاورما الدجاج على الطريقة التركية



مقادير شاورما دجاج على الطريقة التركية



- 1 كغ دجاج خالي من الجلد والعظم

- 3 ملاعق كبيرة لبن

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

-2 ملعقة صغيرة ملح

- 1ملعقة صغيرة فلفل احمر مجفف

- 1ملعقة كبيرة ثوم مهروس

- 1 ملعقة كبيرة بابريكا

- 1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

- ربع كوب زيت ذرة

- 1 ملعقة طعام سمنة اصلية

طريقة تحضير شاورما دجاج على الطريقة التركية



- نخلط اللبن مع الملح والفلفل الأحمر والثوم المهروس والبابريكا والفلفل الأسود وزيت الزيتون وتخلط المواد جيدا حتى تصبح مثل الكريمة

- نضع قطع الدجاج في التتبيلة وتغطى جيدا بالخليط

- توضع فوق نايلون غذائي وتلف به جيدا مثل الرول وتوضع في الثلاجة حتى تتجمد جيدا

- بعد ان تتجمد نزيل النايلون عنها وتقطع شرائح رفيعة جدا

- نضع زيت الذرة في المقلاة ثم نضيف 1 ملعقة سمنة وتذوب

- عندما تسخن المقلاة جيدا نضيف شرائح الدجاج المقطع ويقلب باستمرار

- نضعها في طبق التقديم وترش بقليل من السماق والبقدونس

