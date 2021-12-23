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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل في حادث تصادم بالقليوبية

تصادم
تصادم

لقيت ربة منزل مصرعها اصطدمت بها سيارة مسرعة فى بنها بالقليوبية أثناء عبورها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمنطقة كوبرى الشموت بمحافظة القليوبية لإصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتوفت أثناء تقديم الإسعافات لها بمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط السيارة وقائدها المتسببان بالحادث، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.


تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى باستقبال ربة منزل مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتوفت أثناء تقديم الإسعافات لها.


جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين أنه اثناء عبور "م م ج"، 65 سنة ربة منزل مقيمة عزبة السوق دائرة القسم، للطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بمنطقة الشموت دائرة مركز بنها اصطدمت بها سيارة مسرعة فر قائدها هاربا عقب الحادث ما أسفر عن إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم إلا أنها توفت خلال تقديم الإسعافات لها بمستشفى بنها الجامعى.


من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط نجار موبيليا بحوزته كمية من المواد المخدرة داخل علبة سجائر ومبلغ مالى وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بتمكن ضباط قسم شرطة الضواحى التابع للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بضبط نجار موبيليا بحوزته كمية من المواد المخدرة داخل علبة سجائر، ومبلغ مالى وذلك بدائرة القسم.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف المحملو للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية بنها محافظة القليوبية مدينة بنها النيابة العامة

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